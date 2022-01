JAKARTA - Real Estate Indonesia (REI) mengungkapkan bahwa swsasta dapat mengambil peran dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Di mana pemerintah akan menyiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu.

Ketua Pokja (Kelompok Kerja) Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan, terdapat dua mesin untuk menggerakan pembangunan di IKN Nusantara. Pertama, berpindahnya pusat pemerintahan negara ke Kalimantan Timur dan peran swasta yang bisa menjadi partner strategis.

Namun mencanangkan pemerataan ekonomi Indonesia tidak cukup dengan satu mesin utama tersebut, perlu ditambah mesinnya dalam hal ini peran swasta dalam pembangunan tersebut.

"Kita perlu juga mesin yang kedua sebagai penggerak ekonomi, misalnya memabangun special facilitas, seperti bisnis center, nah di mesin kedua ini saya kira peran swasta bisa masuk di sana," ujar Solaeman dalam Indonesia Economic Outlook 2022 HIPMI, Rabu (26/1/2022).

Setelah dua komponen tersebut terpenuhi maka masuk dalam pengembangan selanjutnya, seperti kawasan hunian yang juga bisa dibangun oleh pihak swasta.

"Para swasta ini juga harusnya bisa masuk dalam membangun rumah ASN, dan bukan hanya itu pengalaman kita kalau membangun kawasan hunian, kita juga membangun fasilitas pelayanannya, seperti kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan perhotelan mungkin yang bisa dikembangkan di sana," sambungnya.

Untuk itu, peran swasta ini bisa menjadi partner strategis dari pengembangan IKN.

"Kita berharap pemerintah bisa menyediakan hal-hal fundamental seperti regulasi, ini sudah selesai, tentu ini akan memberikan turunan-turunan yang masih kita tunggu," sambungnya.

Disamping itu REI berharap infrastruktur utama di kawasan ini sudah tersedia seperti jalan, air, serta listrik yang juga menjadi pendukung dalam sebuah proyek pembangunan.

"Tentu ini akan banyak sekali menciptakan value, jadi saya ingin katakan, pengembang itu bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga bisa menjadi value, seperti financial, dan menciptakan multiplier effect," pungkasnya.