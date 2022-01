JAKARTA - Sultan Gustaf Al Ghozali yang akrab dikenal sebagai Ghozali Everyday pamer kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal ini menandakan dirinya resmi sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak sesuai aturan berlaku.

Tak cuma mendapatkan kartu NPWP, Ghozali juga menerima edukasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur pada Senin 24 Januari 2022.

Dipandu oleh Account Representative Deni Rusmawati Agustin, Ghozali memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan setelah ia memiliki NPWP.

Sebelum meninggalkan KPP Pratama Semarang Timur, Ghozali mengajak seluruh wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi sebelum 31 Maret 2022.

Bagi wajib pajak yang ingin berkonsultasi secara tatap muka terkait hak dan kewajiban perpajakan serta informasi perpajakan lainnya silakan untuk mengunjungi helpdesk KPP Pratama Semarang Timur dengan mengambil nomor antrean secara online terlebih dahulu pada laman kunjung.pajak.go.id.

Aksi Ghozali pamer kartu NPWP menarik perhatian para netizen. Netizen pun meminta agar Ghozali tidak menjual NFT KTP.

"Jangan foto yang ada kartu KTP ya mas," ujar akun @M**a**rse.

"Ya ndak ku jual beneran lah, masa harus dijelasin," jawab Ghozali.

Sebelumnya, Ghozali Ghozalu sukses meraup keuntungan hingga Rp1,5 miliar dari penjualan foto selfie NFT dirinya. Setidaknya hingga saat ini sudah ada 230 NFT miliknya yang terjual.

Hal ini lantas menarik perhatian Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Melihat kesuksesan Ghozali, DJP langsung memberi selamat dan mengingatkan Ghozali untuk bayar pajak. Hal ini disampaikan melalui akun Twitter @DitjenPajakRI.

“Congratulations, Ghozali! Here is a link where you can register your TIN: http://pajak.go.id/id. Check out this link for more information about TIN: https://pajak.go.id/index.php/id/syarat-pendaftaran-nomor-pokok-wajib-pajak-0,” tulis Twitter @DitjenPajakRI dikutip MNC Portal, Jumat (14/1/2022).