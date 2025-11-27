Sidang Aduan Lapor Pak Purbaya Minggu Depan, Purbaya: Kita Bereskan Lebih Cepat

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah akan mulai memproses secara resmi aduan-aduan masyarakat yang masuk melalui kanal pengaduan “Lapor Pak Purbaya” pada minggu depan

Purbaya memastikan akan diumumkan mekanisme pelaporan, persyaratan pengaduan, serta prosedur penyelesaian yang bisa dipilih sesuai konteks aduan.

“Nanti, hari selanjutnya akan diumumkan mekanisme seperti apa. Cara ngadunya seperti apa, persyaratannya seperti apa. Nanti kan kita pilih yang mana yang kita bisa bereskan lebih cepat,” ujar Purbaya di kompleks parlemen, Kamis (27/11/2025).

Purbaya menambahkan bahwa dalam minggu depan pihaknya akan memanggil para pelapor, siapa yang mengadu, siapa yang diadukan atau, jika aduan menyasar pelaku dari pemerintah, kementerian mana yang dianggap menghambat program.

Jika aduan berasal dari konflik bisnis-ke-bisnis, sistem penyelesaian juga disiapkan lewat unit terkait. “Yang penting investasinya harus berjalan dengan baik,” tutur Purbaya.

Apabila ditemukan regulasi yang menghambat usaha atau menimbulkan potensi masalah, Purbaya mengatakan, pemerintah siap meninjau ulang lewat tim kerja di Satgas tiga.