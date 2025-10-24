Kanal Lapor Pak Purbaya Sudah Terima 28.390 Aduan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kanal pengaduan masyarakat “Lapor Pak Purbaya” (LPP) telah menerima sebanyak 28.390 laporan hanya dalam waktu lima hari sejak diluncurkan pada 15 Oktober 2025.

"Ini saya laporin sedikit tentang Lapor Pak Purbaya. Jadi LPP per 20 Oktober, pukul 8 pagi yang masuk melalui WhatsApp LPP sebanyak 28.390," ungkapnya dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Keuangan pada Jumat (24/10/2025).

Dari total laporan yang diterima, sebanyak 14.025 laporan telah diverifikasi, terdiri dari 722 aduan, 353 masukan, 432 pertanyaan, dan sekitar 12.000 laporan lainnya. Sementara itu, sebanyak 14.365 laporan masih dalam proses verifikasi.

"Untuk ditindaklanjuti sebanyak 437 laporan yang terdiri dari 239 masalah DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan 198 DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)," lanjutnya.

Purbaya juga menegaskan, tidak semua laporan yang masuk benar adanya. Sejumlah aduan bahkan terbukti tidak sesuai fakta di lapangan ketika dilakukan penyelidikan.

"Ada aduan yang tidak benar, yaitu tidak benar bahwa Beacukai nongkrong. Yang saya bilang nongkrong di Starbucks tiap hari ternyata bukan Beacukai. Jadi bukan orang Beacukai ternyata," terangnya.