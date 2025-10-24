Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kanal Lapor Pak Purbaya Sudah Terima 28.390 Aduan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |19:17 WIB
Kanal Lapor Pak Purbaya Sudah Terima 28.390 Aduan
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kanal pengaduan masyarakat “Lapor Pak Purbaya” (LPP) telah menerima sebanyak 28.390 laporan hanya dalam waktu lima hari sejak diluncurkan pada 15 Oktober 2025.

"Ini saya laporin sedikit tentang Lapor Pak Purbaya. Jadi LPP per 20 Oktober, pukul 8 pagi yang masuk melalui WhatsApp LPP sebanyak 28.390," ungkapnya dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Keuangan pada Jumat (24/10/2025).

Dari total laporan yang diterima, sebanyak 14.025 laporan telah diverifikasi, terdiri dari 722 aduan, 353 masukan, 432 pertanyaan, dan sekitar 12.000 laporan lainnya. Sementara itu, sebanyak 14.365 laporan masih dalam proses verifikasi.

"Untuk ditindaklanjuti sebanyak 437 laporan yang terdiri dari 239 masalah DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan 198 DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)," lanjutnya.

Purbaya juga menegaskan, tidak semua laporan yang masuk benar adanya. Sejumlah aduan bahkan terbukti tidak sesuai fakta di lapangan ketika dilakukan penyelidikan.

"Ada aduan yang tidak benar, yaitu tidak benar bahwa Beacukai nongkrong. Yang saya bilang nongkrong di Starbucks tiap hari ternyata bukan Beacukai. Jadi bukan orang Beacukai ternyata," terangnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179054/menkeu_purbaya-uLHm_large.jpg
Purbaya Pastikan Tak Ada Lagi Kebocoran Data di Coretax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179036/menkeu_purbaya-nyj7_large.jpg
Cerita Purbaya Gaet Hacker Top Dunia untuk Benahi Sistem Coretax 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179019/menkeu_purbaya-khzf_large.jpg
Soal Masalah Coretax, Purbaya: Kita Sudah Perbaiki!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178985/purbaya-cvT4_large.jpg
Digugat 1.900 Eks Karyawan BUMN Kertas Leces, Purbaya: Saya Lempar ke Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178981/purbaya-pKeG_large.jpg
Uang Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya Minta Pramono Percepat Serap Anggaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178958/purbaya-1w0g_large.jpg
Alasan Purbaya Tidak Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di 2026: Jangan Utak-atik Dulu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement