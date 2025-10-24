Soal Masalah Coretax, Purbaya: Kita Sudah Perbaiki!

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sebagian permasalahan pada sistem administrasi perpajakan nasional atau Coretax telah berhasil diselesaikan.

Menurutnya, sejumlah lapisan sistem telah diperbaiki, terutama yang berada di permukaan.

“Jadi Coretax itu ada beberapa layer yang bisa kita perbaiki. Untuk software yang bisa dikendalikan langsung oleh tenaga dari Indonesia, sudah kita perbaiki,” ujar Menkeu Purbaya dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantornya pada Jumat (24/10/2025).

Dia memaparkan bahwa di lapisan atas, permasalahan seperti time out, gagal login, hingga gangguan akses telah diselesaikan dengan melakukan perbaikan pada jalur koneksi telekomunikasi.

Sementara pada lapisan tengah, isu seperti session error, halaman blank, dan security overkill berhasil diatasi melalui perbaikan manajemen session dan cookie, serta penerapan CDN (Content Delivery Network) dan application firewall.

Purbaya menjelaskan, beberapa bagian sistem masih sulit dilakukan perbaikan karena berada di bawah kendali pihak LG, selaku rekanan pengembang sistem. Menurutnya, tim perbaikan baru bisa mengakses layer tersebut pada Desember mendatang.