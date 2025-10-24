Purbaya Pastikan Tak Ada Lagi Kebocoran Data di Coretax

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan sistem administrasi perpajakan nasional atau Coretax kini jauh lebih aman dari ancaman kebocoran data. Ia mengklaim tidak akan ada lagi kebocoran data seperti yang terjadi sebelumnya.

"Kemarin kan ada data Cortex dijual di luar ya. Ada yang bolong gitu. Sekarang hampir pasti sudah nggak bisa lagi. Dan kita juga sudah panggil hacker kita yang jago-jago" ungkapnya dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Keuangan Jumat (24/10/2025).

Purbaya menegaskan bahwa tingkat keamanan Coretax saat ini sudah meningkat drastis. Ia mengklaim Cybersecurity yang semula memiliki skor 30 dari 100, kini telah naik level menjadi lebih dari 95.

"Ini sekarang security-nya Cortex sudah bagus sekali. Kan dulu saya bilang cybersecurity-nya 30 dari 100, sekarang sudah 95+. Ini cepat sekali membaiknya dalam waktu yang singkat dari D sampai E, jadi A+. Jadi cybersecurity-nya sudah bagus sekali," ungkapnya.

Bendahara negara tersebut mengaku telah menggandeng hacker profesional yang memiliki prestasi di kancah dunia. Menariknya lagi,