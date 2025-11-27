Perbaiki Cara Kumpulkan Pajak, Purbaya Akui Ekonomi Lagi Susah

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan mekanisme pengumpulan pajak untuk mencegah manipulasi pajak di masa mendatang. Purbaya terbuka atas kebijakan perpajakan tambahan selain implementasi sistem Coretax.

“Kita akan perbaiki cara pengumpulan pajak kita. Coretax lagi dibetulin, sebentar lagi betul,” ujar Purbaya di kompleks parlemen, Kamis (27/11/2025).

Purbaya berencana melakukan kunjungan ke kantor-kantor pajak untuk melihat langsung kondisi dan kendala yang dihadapi pegawai di lapangan.

“Nanti saya juga akan lihat turun ke bawah, ke setiap kantor pajak. Melihat apa sih masalah yang mereka hadapin,” katanya.

Purbaya menekankan bahwa tantangan pengumpulan pajak dalam beberapa bulan terakhir tidak terlepas dari pelemahan ekonomi nasional yang terjadi hingga September 2025.

Menurutnya, tekanan pada masyarakat dan dunia usaha membuat kapasitas bayar pajak menurun signifikan. “Tapi kalau sekarang mereka kan enggak fair juga. Kenapa? Sebelumnya kan ekonominya lagi susah. Kalau lagi susah orang yang dikejar juga susah. Orang duitnya juga enggak ada, untungnya nggak ada,” jelasnya.