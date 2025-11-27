Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Pastikan Defisit APBN 2025 Aman dan Optimis Shortfall Pajak Terkendali

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |15:28 WIB
Purbaya Pastikan Defisit APBN 2025 Aman dan Optimis Shortfall Pajak Terkendali
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini masih terjaga. (Foto: Okezone.com/DPR)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini masih terjaga, tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisit pasti di bawah 3 persen,” ujar Purbaya, usai menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR, Kamis (27/11/2025).

Menurutnya, tekanan ekonomi yang terjadi hingga September 2025 menjadi salah satu faktor pelemahan penerimaan pajak, namun pemerintah memilih untuk tidak menaikkan tarif maupun menambah jenis pajak baru. Kebijakan kontraksiklus diperlukan agar konsumsi dan aktivitas ekonomi kembali pulih.

“Ketika kemarin ekonomi melambat, Anda tahu sampai September itu melambat sekali sampai rakyat turun ke jalan karena merasa hidupnya mulai tertekan. Ya otomatis pajaknya juga melambat. Waktu itu saya nggak bisa menaikkan pajak, itu langkah yang nggak bijak,” katanya.

Purbaya menyebut pemerintah justru mempertahankan kondisi perpajakan apa adanya, sambil memperbaiki sistem pengembangan basis pajak.

“Jadi, saya tidak menaikkan pajak. Nggak ada pajak-pajak baru dan rate-nya juga nggak dinaikkan. Supaya itu secara nggak langsung berstimulus ke perekonomian,” tambahnya.

Soal proyeksi shortfall pajak, Purbaya menyatakan bahwa angka tersebut ada, namun belum akan dibuka ke publik saat ini. Fokus pemerintah menjaga keberlanjutan anggaran dan memastikan dampak fiskal yang tetap kuat bagi perekonomian.

“Yang kita lihat adalah kita jaga defisitnya di bawah tiga persen PDB,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186226//purbaya-YliG_large.jpg
BLT Kesra Cair, Purbaya Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,7% di Kuartal IV-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186167//purbaya-WPgO_large.jpg
Purbaya Nilai Penghapusan SLIK OJK Belum Tentu Bantu Masyarakat Punya Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186163//purbaya-zc9y_large.jpg
Kejagung Periksa Suryo Utomo soal Pajak 2016–2020, Begini Reaksi Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185557//penerimaan_pajak_turun-nKqI_large.jpg
Bos DJP Ungkap Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185074//thrifting-64DG_large.jpeg
Nasib dan Fakta Bisnis Thrifting, Purbaya Tegas Tolak Legalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185072//apbn-luUj_large.jpg
5 Fakta APBN 2025, Penerimaan Tertekan hingga Defisit Capai Rp479 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement