HOME FINANCE HOT ISSUE

Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Pengecilan Pajak, Purbaya: Saya Enggak Ikut Campur

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |15:05 WIB
Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Pengecilan Pajak, Purbaya: Saya Enggak Ikut Campur
Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Pengecilan Pajak, Purbaya: Saya Enggak Ikut Campur (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kasus yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai dugaan kasus pengecilan pajak.

Purbaya menyatakan akan mempelajari kasus tersebut lebih lanjut, seraya menegaskan bahwa dugaan kecurangan ini tidak sama dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Purbaya juga menekankan bahwa dirinya tidak akan ikut campur dalam proses yang berjalan di Kejaksaan Agung dan akan menunggu data serta perkembangan kasus yang ada.

"Saya sih enggak ikut campur. Kita lihat aja. Datanya seperti apa, ini seperti apa," tegas Purbaya usai Raker dengan Komisi XI, Kamis (27/11/2025).

Purbaya juga menggarisbawahi perbedaan fundamental antara kasus dugaan manipulasi ini dengan kebijakan fiskal yang pernah dikeluarkan pemerintah.

"Tapi kalau saya lihat kalau tax amnesty kan, itu kan pengampunan pajak," jelasnya.

Menanggapi substansi "pajak yang bukan seharusnya" (pengecilan pajak), Menkeu mengakui bahwa rincian spesifik kasus tersebut belum sepenuhnya ia kuasai.

"Saya belum tahu itu. Saya pelajarin nanti. Ini saya belum tahu," kata Purbaya.

 

