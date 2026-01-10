Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Respons soal Skandal Perusahaan asal China Kemplang Pajak Rugikan Negara Triliunan

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |05:12 WIB
Purbaya Respons soal Skandal Perusahaan asal China Kemplang Pajak Rugikan Negara Triliunan
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk melakukan tindakan hukum terhadap sejumlah perusahaan baja asal China yang beroperasi secara ilegal di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga kuat melakukan praktik penggelapan pajak secara masif serta penyalahgunaan identitas kependudukan.

Berdasarkan data awal, modus operandi yang digunakan meliputi pembelian data KTP untuk identitas perusahaan bayangan serta menghindari kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Ada perusahaan baja China operasi di sini lho. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia enggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat," tegas Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa.

Purbaya menyoroti besarnya potensi pendapatan negara yang hilang akibat praktik culas ini. Berdasarkan informasi dari sumber internal industri yang kredibel, satu perusahaan baja saja diperkirakan dapat merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.

"Baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp4 triliun lebih, jadi besar itu, banyak perusahaan," ungkap Purbaya. Pemerintah juga mengidentifikasi bahwa perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menggunakan transaksi berbasis tunai (cash) dalam rantai penjualannya untuk menghindari sistem pelacakan digital otoritas pajak.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194376/purbaya-ClpV_large.jpg
Skandal Perusahaan asal China Kemplang Pajak Rugikan Negara Triliunan, Purbaya: Mereka Beli KTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194371/purbaya-0L23_large.jpeg
Aturan Baru DHE Diteken Prabowo, Eksportir Wajib Parkir Dolar di Himbara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194335/menkeu_purbaya-G06S_large.jpeg
APBN Defisit Dekati Ambang Batas, Purbaya Akan Rombak Kinerja Pajak dan Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194328/menkeu_purbaya-4Cwu_large.jpeg
Pengusaha Sawit Ngeluh soal Revisi DHE SDA, Ini Respons Purbaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194293/menkeu_purbaya-hgiY_large.jpeg
Purbaya soal Asumsi Makro: Ekonomi 2025 Tumbuh 5,2 Persen di Tengah Dinamika Harga Minyak hingga Kurs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194286/menkeu_purbaya-LmtM_large.jpeg
Purbaya: Saya Bisa Buat APBN Defisit 0 Persen tapi Ekonomi Morat-Marit
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement