JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta telah mendapat berbagai penghargaan. Untuk mendukung peningkatan dan pengembangan basis investor pasar modal di Indonesia, MNC Sekuritas konsisten dalam menggelar program promosi yang menarik untuk calon investor.

Kali ini, investor MNC Sekuritas berkesempatan untuk memenangkan 1 (satu) unit sepeda motor keren jika berhasil mengajak teman untuk buka rekening di aplikasi MotionTrade sebanyak-banyaknya. Penilaian bersifat akumulasi mulai tanggal 1 Februari hingga 30 Juni 2022.

Pemenang akan dipilih berdasarkan jumlah referral terbanyak, yaitu jumlah nasabah baru yang membuka rekening saham dan reksa dana secara full online melalui aplikasi MotionTrade menggunakan kode referral tertentu.

Peserta program ini wajib memenuhi syarat minimum jumlah akumulasi nasabah yang diajak sebanyak 1.000 nasabah baru selama 5 (lima) bulan periode program.

Selain mendapatkan hadiah yang luar biasa, tentunya nasabah yang mengikuti program ini berjasa untuk memperkenalkan investasi sejak dini ke lingkungan sekitarnya.

Segera daftarkan rekan dan kerabat Anda untuk membuka rekening saham di aplikasi MotionTrade menggunakan kode referral Anda.

Makin banyak orang yang Anda ajak dan membuka rekening, maka makin besar kesempatan Anda meraih hadiah motor keren dari MNC Sekuritas. Informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui link: bit.ly/mncstopreferral!

