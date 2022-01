JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran mengenai edukasi pasar modal Indonesia, MNC Sekuritas aktif menggelar Instagram Live yang dapat diakses oleh masyarakat secara online.

Menyambut Tahun Baru China tanggal 1 Februari 2022, tentunya menarik untuk menyoroti bagaimana prediksi Tahun Macan Air menurut ilmu feng shui. Pasalnya, setiap pergantian tahun, sektor yang akan bertumbuh, sektor yang akan bangkit, dan sektor yang stagnan bisa saja berbeda dari tahun sebelumnya.

Untuk itu, MNC Sekuritas menggandeng Feng Shui Consulting Indonesia untuk menyelenggarakan Instagram Live yang akan mengupas mengenai sektor bisnis yang menarik untuk dilirik, serta saham yang paling hoki di Tahun Macan Air.

Instagram Live bertajuk “Saham Paling Hoki di Tahun Macan Air” akan tayang pada Rabu (26/01/2022) pukul 16.00 – 17.00 WIB. Instagram Live ini akan menghadirkan narasumber Research Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan dan Founder & Principal Consultant of Feng Shui Consulting Indonesia Yulius Fang. Saksikan Instagram Live ini hanya melalui akun Instagram @mncsekuritas.

