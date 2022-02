JAKARTA - CTO MNC Group Yudi Hamka meraih penghargaan bergengsi Indonesia Top Leaders award 2022 dari Seven Media Asia. Penghargaan tersebut masuk dalam kategori The Most Promising Leaders Company, Innovation and Performance 2022.

Yudi Hamka mengatakan, bidang media sebagai salah satu sektor terdampak memiliki banyak tantangan di masa pandemi Covid-19. Dibutuhkan usaha, kerja keras dan inovasi melewatinya.

“Masa pandemi ini memang tidak mudah karena kami di media salah satu yang terdisrupsi paling besar. Untuk menghadapi hal itu mau tidak mau harus dihadapi tentu tidak diam, tapi terus berinovasi,” kata Yudi pada Indonesia Top Leaders Award 2022 dari Seven Media Asia di Le Meridien Hotel Jakarta, Jumat (11/2/2022).

Indonesia Top Leaders Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada kepala daerah, anggota legislatif serta pimpinan perusahaan. Para penerima penghargaan telah melalui serangkaian penilaian atas pencapaian kinerja dan prestasi kepemimpinan dalam melakukan perubahan dan percepatan serta inovasi baru dalam mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.

"Puji syukur kepada Allah Swt Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah yang diberikan. Terima kasih juga kepada Seven Media atas seleksinya yang luar biasa." Pungkasnya.

