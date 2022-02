JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir membentuk Tim Project Management Office (PMO) perihal perbaikan kesehatan keuangan BUMN di sektor konstruksi dan jalan tol. PMO beranggotakan 6 BUMN Karya.

Wakil Direktur Utama PT Hutama Karya (Perseri) Alosius Kiik Ro mengatakan, dalam merealisasikan hal tersebut dibentuk beberapa Sub PMO, salah satu Sub PMO yang menjadi concern adalah Sub PMO Spesialisasi, dimana setiap BUMN Karya memiliki segment champion masing – masing dan Hutama Karya menjadi champion pada segment Roads & Related Building.

Adapun Sub PMO lainnya adalah Financial & Risk Policy, Financial Dashboard, Core Competency dan Asset Recycling Property.

"Diharapkan PMO ini dapat memberikan dampak positif bagi nilai ekonomi dan nilai sosial untuk mencapai pertumbuhan infrastruktur serta mendorong sistem manajemen perusahaan yang lebih baik,” ujar Aloysius, Selasa (15/2/2022).

Di lain sisi, Hutama Karya menargetkan nilai kontrak baru pada 2022 mencapai Rp 35,4 triliun. Perolehan nilai kontrak baru diproyeksi didominasi oleh sektor jalan dan jembatan.

Nilai kontrak baru yang ditargetkan sejalan dengan optimisme perseroan bahwa sektor konstruksi akan kembali pulih (recovery) pada tahun ini. Target perseroan dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Baru (IKN) atau Nusantara pun menjadi alasan lainnya.

Adapun nilai kontrak konstruksi sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 11,47 triliun yang meliputi Kerjasama Operasional (KSO) sebesar Rp 4,70 triliun dan Non-KSO sebesar Rp 6,77 triliun. Selain itu per september 2021 EBITDA perusahaan meningkat 36,7%, dan ekuitas perusahaan tumbuh hingga 13,1%.

Pada tahun 2022 ini, perusahaan menargetkan selesai dan beroperasinya ruas Tol Bengkulu – Taba Penanjung sepanjang 17,6 Km, Tol Pekanbaru – Bangkinang sepanjang 31 Km, dan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2 sepanjang 6 Km.

Sepanjang 2021 hingga awal 2022, Hutama Karya berhasil menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan beberapa proyek infrastruktur jasa konstruksi lainnya, antara lain konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Medan – Binjai seksi 1 (Tanjung Mulia – Marelan) sepanjang 4,2 Km, Ruas Sigli – Banda Aceh seksi 3 (Jantho –Indrapuri) sepanjang 16 Km, dan Ruas Binjai – Langsa Seksi 1 Binjai Stabat sepanjang 11,8 Km. Sehingga total JTTS yang beroperasi sepanjang 542,8 Km. Ruas ini terbagi atas Bakauheni – Terbanggi Besar (141 Km), Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 Km), Tol Palembang – Indralaya (22 Km), Tol Medan Binjai (17 Km), Tol Pekanbaru – Dumai (132 Km), Tol Sigli – Banda Aceh seksi 3 Jantho – Indrapuri (16 Km). Lalu, seksi 4 Indrapuri – Blang Bintang (14 Km), serta Tol Binjai – Langsa seksi 1 Binjai – Stabat sepanjang 11,8 Km.Β Sementara total panjang ruas tol yang masih dalam tahap konstruksi sepanjang Β±519 Km meliputi Tol Sigli – Banda Aceh (44 Km), Tol Kisaran – Indrapura (48 Km), Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (143 Km), Tol Sp. Indralaya – Muara Enim (121 Km), Tol Padang – Sicincin (37 Km), Tol Pekanbaru – Pangkalan (64 Km), Tol Bengkulu – Taba Penanjung (18 Km) dan Tol Stabat – Pangkalan Brandan (44 Km). Selain Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera, Hutama Karya juga berhasil merampungkan Bandara Jenderal Besar (JB) Soedirman di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah sejak Juni 2021. Kemudian pada Juli tahun lalu, terdapat proyek pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Parmonangan-2 di Tapanuli Utara, Sumatra Utara. Lalu, merampungkan Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang merupakan proyek Joint Operation (JO) antara Hutama Karya bersama dengan WIKA dan Nindya Karya, lalu RS Mata Manado di pertengahan tahun, serta di akhir November 2021 merampungkan proyek Bendungan Gongseng di Bojonegoro, yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).