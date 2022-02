JAKARTA - Harga emas turun setelah bergejolak selama perdagangan Senin. Meski demikian, harga emas masih berada dekat level tertinggi dalam delapan bulan yang dicapai sebelumnya.

Emas spot melemah 0,2% menjadi USD1.895,06 per ounce pada pukul 15.44 GMT, turun dari tertinggi sesi di USD1.908,03 atau level terbaiknya sejak 3 Juni. Emas berjangka AS juga turun 0,2% menjadi USD1.895,70 per ounce. Perdagangan reguler di Bursa Comex tutup untuk libur hari Presiden.

Pasar keuangan Eropa jatuh di tengah tanda-tanda peningkatan konfrontasi, setelah sempat membaik dengan secercah harapan bahwa pertemuan puncak mungkin menawarkan jalan keluar dari krisis militer terbesar Eropa dalam beberapa dekade.

Menurut Analis Pasar Senior OANDA, Craig Erlam, berita utama baru-baru ini yang berkaitan dengan Ukraina telah sangat berkontribusi pada emas yang memangkas kerugian sebelumnya karena selera risiko telah tergelincir sekali lagi.

"Kami melihat beberapa resistensi di sekitar level USD1.900, tetapi cara situasi berkembang, yang mungkin berusaha keras untuk bertahan seiring berjalannya hari," ujarnya, dikutip dari Antara, Selasa (22/2/2022).

Sebuah pertemuan puncak diharapkan menawarkan kemungkinan jalan keluar dari krisis militer terbesar Eropa dalam beberapa dasawarsa. Dolar AS tergelincir, membatasi kerugian pada emas yang dihargakan dengan greenback.

"(Emas) Bertahan dengan baik. Terakhir kali kami naik ke level ini, akhirnya menjadi jebakan bullish dan pasar turun dengan sangat tajam. Kami telah melihat beberapa aliran bagus ke ETF (exchange-traded fund - Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa), yang menggembirakan," kata Analis Independen Ross Norman. Adapun logam mulia lainnya di pasar spot, perak turun 0,3% menjadi diperdagangkan di USD23,90 per ounce, platinum naik 0,6% menjadi USD1.074,17 per ounce, dan paladium naik 0,8% menjadi USD2.364,71 per ounce.