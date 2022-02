JAKARTA - Penjual Daging Sapi di Pasar Cibinong mengaku siap mogok karena tingginya harga daging sapi. Pedagang siap mogok jualan ketika harga daging menyentuh Rp130.000 per kilogram.

"Mau ada mogok kalau di angka Rp130.000. Sekarang ketengan Rp125.000," ujar penjual daging sapi Buluk kepada Okezone, Rabu (23/2/2022).

Dirinya mengaku tak mengetahui detail alasan kenaikan daging sapi. Menurutnya, hal ini menjadi permainan orang-orang di kalangan atas terkait daging sapi.

"Masih simpang siur untuk kenaikan kenapa. Tapi ini sama seperti tahun-tahun kemarin," ujarnya.

Mengutip infopangan Jakarta, harga daging sapi murni (semur) sebesar Rp129.888 per kg. Sedangkan harga daging sapi has (paha belakang) Rp134.772 per Kg.

