JAKARTA - Pemerintah Indonesia menilai konflik Rusia-Ukraina memberi dampak besar. Menjadi Presiden G20, Indonesia pun mengajak seluruh negara untuk fokus pada pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi menanggapi perihal tensi geopolitik Rusia-Ukraina. Dia mengatakan bahwa dinamika geopolitik pasti akan berdampak pada proses pencapaian konsensus.

"Karena hasil akhir dari G20 adalah political will for economic cooperation in multilateral level. Kondisi clash ini akan mempersulit interaksi, kita akan mengupayakan pencapaian cara damai tanpa mengabaikan kredibilitas pihak yang bersengketa," ujar Edi dalam Webinar Presidensi G20 Indonesia: Transformasi Ekonomi Untuk Penguatan dan Pemulihan Bersama di Jakarta, Kamis(24/2/2022).

Dia menegaskan bahwa Indonesia akan lebih berfokus untuk mengajak dunia kembali berfokus pada percepatan pemulihan pandemi.

"Indonesia selama ini dipercaya sebagai pihak pembangun jembatan, akan menjalankan peran ini untuk mengajak dunia lebih fokus pada percepatan pemulihan pandemi," pungkasnya.

