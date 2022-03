JAKARTA - Harga BBM non subsidi seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite naik pada hari ini.

Tercatat, harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp14.500 per liter, harga Pertamina Dex naik jadi Rp13.700 per liter dan Dexlite naik menjadi Rp12.950 per liter.

Corporate Secretary Subholding Commercial And Trading Pertamina Irto Ginting mengatakan, keputusan ini diambil mengacu pada harga minyak dunia serta sesuai dengan ketentuan Kementerian ESDM.

"Penyesuaian harga ini mengikuti harga market global dan sesuai ketentuan Kementerian ESDM dan harga akan direview rutin setiap 2 minggu," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (3/3/2022).

Irto melanjutkan, 3 jenis bahan bakar ini merupakan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi untuk masyarakat mampu dan porsinya hanya 3% dari total konsumsi BBM nasional.

Pertamina sendiri juga sempat menaikkan harga BBM non subsidi pada 12 Februari lalu. Hal ini dilakukan dengan alasan yang sama, yaitu mengikuti perkembangan harga minyak dunia.

"Meskipun operator lain sudah menyesuaikan harga lebih dulu, harga BBM Pertamina masih lebih kompetitif," ujarnya.

Lantas, bagaimana nasib harga Pertalite dan Pertamax? Irto memastikan, harga dua jenis BBM ini tetap sama. "Harga BBM Pertamax dan Pertalite tidak ada perubahan," tandasnya. Adapun, kenaikan harga 3 BBM ini berbeda tiap wilayah, berkisar Rp 500-Rp 1.100 per liter. Misalnya di wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax Turbo naik dari Rp 13.500 menjadi Rp 14.500 per liter. Lalu pada Dexlite naik dari Rp 12.150 menjadi Rp 12.950 per liter, dan Pertamina Dex naik dari Rp 13.200 menjadi Rp 13.700 per liter.