JAKARTA - Harga BBM jenis Pertalite yang tak ikut naik dinilai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Pengamat energi yang juga Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro.

"Saya kira kepedulian dan niat baik Pertamina tersebut sangat positif pada masyarakat,” ujar Komaidi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (7/3/2022).

BACA JUGA:Harga BBM Pertamina Naik Jadi Rp14.500/Liter, Kalau Pertalite?

Komaidi menambahkan, sulit memprediksikan puncak harga minyak dunia karena akan dipengaruhi berbagai faktor.

“Dasar pengambilan keputusan bukan pada ukuran fundamental ekonomi tetapi lebih pada faktor kepanikan jika dalam konteks perang,” ucapnya.

Lalu, dia khawatir kalau minyak dunia nantinya akan terus melambung tinggi.

"Tapi prediksi-prediksi ini sulit ditemukan justifikasinya mengingat variabel kepanikan sulit dihitung,” jelasnya.

Dia pun meminta agar pemerintah dan Pertamina perlu lebih proporsional dalam mengambil kebijakan di tengah kondisi seperti ini.

“Maksimal yang dapat dilakukan adalah menetapkan batasan harga tertinggi dan harga terendah untuk melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Jika, memang tidak dibolehkan untuk disesuaikan harganya saya kira perlu konsisten saja yaitu dijadikan RON 90 sebagai BBM subsidi,” tegasnya.

BACA JUGA:Harga BBM dan LPG Naik, Pasokan di RI Masih Aman?

Sebagai informasi, Pertalite dipastikan tidak naik meskipun harga minyak mentah dunia dalam tren melonjak sebagai dampak invasi Rusia ke Ukraina.

Perlite masih direntang harga Rp 7.650 per liter dan Rp9.000 per liter.

Kemudian, Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna menyebutkan, bahwa harga Pertalite dalam waktu lima hingga enam bulan tidak akan naik.

Meski begitu, ternyata harga jual Pertalite saat ini lebih rendah jika dibandingkan nilai keekonomiannya.

Diketahui, kini 3 jenis BBM mengalami kenaikan, yakni Pertamax Tubro (RON 98) kini dijual Rp14.500 per liter, Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp13.700 per liter, dan Dexlite (CN 51) menjadi Rp12.950 per liter