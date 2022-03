JAKARTA – Rincian biaya hidup di Surabaya akan diulas dalam artikel ini. Surabaya menjadi salah satu kota dengan biaya hidup paling mahal di Indonesia.

Diketahui, besarnya biaya hidup di sebuah kota dipengaruhi oleh beberapa faktor. Umumnya, semakin ramai sebuah kota, harga kebutuhan di kota tersebut pun akan tinggi.

Surabaya merupakan kota metropolis yang telah menjadi pusat bisnis, industri, perdagangan, hingga pendidikan.

Lantas, berapa biaya hidup di Surabaya?

Dirangkum Okezone berikut rincian biaya hidup di Surabaya, Selasa (8/3/2022).

1. Tempat Tinggal

Untuk harga kos-kostan di Surabaya sekitar Rp500 ribu – Rp1 jutaan per bulan untuk putra atau Rp650 ribu – Rp1,5 jutaan per bulan untuk putri. Sementara, biaya sewa kontrakan rumah sekitar Rp3,5 juta – Rp12 jutaan per tahun.

2. Biaya Makan

Anda bisa mencari makanan dengan harga mulai Rp20 ribuan untuk satu porsi. Sementara jika ingin berhemat, ada penjual yang menjajakan makanan dengan harga mulai Rp15.000 per porsi.

3. Biaya Transportasi Bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi, Anda bisa memanfaatkan angkutan kota atau bus kota untuk keliling Surabaya. Adapun biaya yang dikeluarkan berkisar Rp75 ribu – Rp150 ribu per bulan. 4. Biaya Lainnya Biaya kebutuhan lainnya ini sangat bergantung pada masing-masing individu. Misalnya, jasa laundry berkisar Rp5.000 sampai dengan Rp10.000 per kg. Untuk kebutuhan lainnya, seperti perlengkapan mandi (termasuk sabun, pasta gigi, dan sampo), membeli makanan ringan, membeli pulsa HP, dan lain-lain, bisa Anda sesuaikan.