JAKARTA - Ekonomi hijau terus digodok pemerintah dalam kerja sama anatara Inggris dan Indonesia. Bidang ini pun menjadi topik utama pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Bogor, Selasa 8 Maret 2022 kemarin.

Diketahui Menteri Erick Thohir dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, ikut mendampingi Kepala Negara dalam pertemuan tersebut.

Erick menyatakan pertemuan antara Jokowi dan Tony Blair berlangsung setelah dirinya bertemu dengan lelaki yang juga menjabat sebagai Executive Chairman Of the Tony Blair Institute for Global Change (TBI), di Kementerian BUMN pada hari yang sama.

"Setelah bertemu di kantor KBUMN, kemarin saya mendampingi Presiden Jokowi dan Menko Marves Luhut Pandjaitan menerima kunjungan Tony Blair di Istana Bogor. Pertemuan ini salah satunya membahas ekonomi hijau," ujar dia dalam akun Instagramnya, Rabu (9/3/2022).

Pemerintah memang fokus pada pembangunan ekonomi hijau. Tujuannya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jokowi memastikan pemerintah akan mendorong penerapan environmental social dan governance dalam berbagai aktivitas ekonomi. Bahkan, secara bertahap beralih kepada sumber energi terbarukan (EBT) untuk mewujudkan ekonomi hijau.

Berbeda dengan pembahasan di Istana Bogor, pertemuan antara Erick dan Tony sendiri menyangkut peranan dan kontribusi perusahaan pelat merah dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022.

Selain Tony Blair pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan dari of the Tony Blair Institute for Global Change (TBI), sebuah organisasi yang didirikan untuk mendukung lembaga pemerintahan dalam membangun masyarakat yang terbuka, inklusif, dan sejahtera dalam arus globalisasi dunia.

Erick Thohir optimis kepemimpinan Indonesia dalam G20 2022 dapat mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesehatan secara bersama di tingkat. Dimana, tema yang diusung berapa 'Recover Together, Recover Stronger'. Dalam konteks ini, lanjut Erick, Indonesia percaya peran dan inisiatif strategis BUMN yang dinilai bisa memberikan dampak secara global. Sementara itu, Tony Blair mencatat Indonesia memangku Presidensi G20 pada masa yang sangat penting bagi masyarakat dunia. Dimana, agenda yang tidak hanya memimpin pemulihan global dari pandemi Covid-19, namun juga menciptakan kerja sama internasional yang kuat dan inklusif. Tony menilai semua itu merupakan nilai-nilai fundamental yang sejalan dengan tujuan dan misi TBI. Pihaknya memandang penting membahas peranan jangka pendek BUMN dalam mendukung pemulihan global. Sedangkan peranan jangka panjang BUMN dalam memperkuat kapasitas bersama dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, baik secara individu maupun kolektif. "Sejalan dengan semangat ini, BUMN di Indonesia tengah menjalani proses transformasi yang penting, dan kami menyambut gembira kesempatan untuk memimpin diskusi global ini bersama Menteri Erick Thohir dan tim Kementerian BUMN," katanya. Tony memastikan dukungan strategis pihaknya kepada Kementerian BUMN sepanjang KTT G20 2022, khususnya peranan signifikan BUMN di Indonesia dan dunia dalam mendukung pemulihan global serta pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.