JAKARTA - MNC Group meraih 4 kategori penghargaan di Indonesia CSR Excellence Award (ICEA) 2022

Di mana penghargaan ini dimaksudkan untuk lebih mengutamakan kepedulian sosial, khsusnya dalam bidang pendidikan.

Juri Indonesia CSR Excellence Award 2022 Martani Huseini mengatakan, ada tiga fungsi penelitian, fungsi pengajaran, dan pengabdian masyarakat.

"Salah satu fungsi CSR Award ini pengabdian masyarakat ini yang menarik buat saya agar bisa berbagi dengan semua pihak karena kegiatan CSR Award ini penting sekali," katanya saat ditemui di Puri Ratna Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (9/4/2022).

Dia mengatakan, bahwa peran MNC Group dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut sangat penting. Di mana peran media juga berpengaruh terhadap kegiatan sosial, dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Selain itu, ada tiga impact yang dihasilkan, yaitu pertama sosial, kedua ekonomi bagaimana bisa menolong masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan ketiga impact akademis.

Untuk itu penghargaan yang diberikan kepada MNC ini terangkum dalam empat kategori penghargaan sekaligus yakni 1) The Best in education and human Development, 2) Best Covid-19 Program, 3) Best Inovations and initiatives in global CSR dan 4) Best Leadership Focus on CSR yang ditujukan kepada Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Sementara itu, Head of CSR MNC Group Tengku Havid mewakili dalam menerima penghargaan ini menuturkan, bahwa penghargaan yang diraih MNC Group ini tidak terlepas dari arahan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. "Kami ucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada MNC group. Dalam kegiatan-kegiatan sosial yang tentunya atas arahan dan tuntunan dari bapak Harry Tanoesoedibjo, dimana kegiatan -kegiatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat," tuturnya. ICEA 2022 diikuti oleh lebih dari 200 perusahaan BUMN, BUMD , Perusahaan Swasta Nasional , maupun multinasional. Kemudian diseleksi menjadi 100 perusahaan finalis. Dan setelah melewati proses penilaian termasuk penilaian melalui wawancara penjurian, dewan juri menetapkan 40 perusahaan penerima penghargaan ICEA 2022.