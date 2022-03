JAKARTA - Viral video memperlihatkan sandal mengantre untuk membeli minyak goreng murah.

Polemik minyak goreng belum usai. Hal ini membuat masyarakat memburu minyak goreng murah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Tercatat, HET minyak goreng cerah ditetapkan Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter.

Meski sudah ditetapkan HET, nyatanya kini masyarakat susah mendapatkan minyak goreng. Hampir semua di ritel modern kosong alias langka.

Sampai-sampai masyarakat harus antre panjang untuk membeli minyak goreng. Namun, dalam video ini bukan lagi masyarakat yang antre untuk membeli minyak goreng, melainkan sandal milik masyarakat.

Hal ini terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. "Ratusan warga di Pemalang, Jawa Tengah meletakkan sandal di depan toko sebagai pengganti antrean demi mendapat minyak goreng. Warga mulai datang ke toko untuk antre sejak subuh," tulis video Okezone, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Dalam video ini memperlihatkan bahwa sandal mengantre bahkan diselipkan batu agar sandalnya tidak diubah dan sesuai antrean. Sambil menunggu toko buka, masyarakat menunggu di dekat toko sambil berteduh. Mereka bahkan mengawasi sandalnya. Usai toko dibuka, masyarakat dibatasi 15 orang untuk masuk ke toko membeli minyak goreng dengan harga Rp14.000 dan dibatasi hanya 2 liter saja. "Tadi pagi kan ke belanja pasar, terus taruh sandal. Ke sini lagi, ini buat (minyak goreng) jualan gorengan," kata Maryam salah satu warga yang ikut meletakkan sandalnya. Kegiatan ini diawasi dan dikawal ketat oleh petugas Kepolisian agar menghindari kerumuman. Antrean pembelian minyak goreng terus terjadi sejak 1 minggu lalu.