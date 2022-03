JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berencana melakukan right issue untuk memperkuat modal. AVP Investor Relations BBNI Yudha Pradipta mengatakan, jika kembali ke struktur permodalan BNI setahun lalu, saat itu Capital Adequacy Ratio (CAR) BNI ada di angka 16-17%. Jika dibandingkan dengan ketentuan regulator, rasio kecukupan modal ini sudah jauh di atas ketentuan.

"Kemudian kita sempat diskusi dengan lembaga rating internasional yang memberikan kita rating, mereka berpandangan bahwa dengan kondisi pandemi saat ini kalau misalkan kondisi memburuk dan mereka terpaksa mendowngrade outlook ekonomi Indonesia," jelas Yudha dalam MNC Group Investor Forum 2022, Senin (14/3/2022).

"Di antara bank-bank besar Indonesia BNI menjadi salah satu yang berpotensi terlebih dahulu downgrade karena rasio kecukupan modalnya dinilai lebih rendah sehingga dianggap tidak kuat," imbuhnya.

Selain itu, BNI ingin meningkatkan modal untuk mengantisipasi jika terjadi gejolak ekonomi yang lebih lanjut yang tidak mendapat penurunan rating internasional.

BNI juga fokus mengakuisisi debitur-debitur corporate karena sebagai corporate bank. Sehingga penting untuk memiliki modal yang besar untuk mendukung debitur corporate BNI lebih banyak sesuai kebutuhan bisnisnya.

"Dengan latar belakang ini kemudian kita eksplor berbagai opsi untuk meningkatkan permodalan tidak hanya right issue, secara paralel kita juga mengopsi capital market," katanya.

Hal tersebut membuat BNI menerbitkan dua surat berharga yang meningkatkan CAR menjadi 19%. Disaat yang bersamaan, BNI eksplor rencana right issue yang tetap dijajaki.

"So far memang sudah persetujuan DPR dan komitmen pemerintah untuk BNI melakukan right issue dengan tambahan dari pemerintah sebesar Rp3,5 triliun," katanya

BNI menghitung right issue akan ada kisaran Rp10 triliun jika dibandingkan dengan total kapitalisasi pasar yang nilainya tak signifikan.

"Jadi right issue bisa kami bilang ini belum pasti akan kami lakukan, saat ini kami masih melakukan diskusi intens dengan para pemegang saham utama terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, dalam posisi ini pemerintah mendukung karena alokasi dana Rp3,5 triliun bisa dialokasikan untuk anggaran lainnya," kata Yudha.

Saat ini right issue BNI belum bisa dikonfirmasi karena belum ada urgensi dengan kondisi permodalan yang cukup kuat. Di samping itu, Yudha memproyeksikan pertumbuhan laba BNI akan semakin meningkat.