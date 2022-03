JAKARTA – Apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Sebagian orang mengatakan bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan.

Perencana keuangan dan CEO Zap Finance Prita Hapsari Ghozie menjelaskan, sudah ada lebih dari lima studi sejak 10 tahun lalu mengungkapkan bahwa uang bisa membeli kebahagiaan.

Studi ini dilakukan oleh para ahli ekonomi dan psikologi.

“Faktanya sudah ada lebih dari 5 studi sejak 10 tahun silam yang dilakukan oleh para ahli ekonomi dan psikologi di berbagai belahan dunia, mengungkapkan bahwa money can buy happiness,” tulis Prita di akun Instagram pribadinya @pritaghozie, dikutip Senin (14/3/2022).

“Bahkan, studi terbaru yang dilakukan oleh Jachimowicv, et al dari Harvard Business School mengungkapkan bahwa keberadaan uang dapat mengurangi stres yang intense akibat berbagai tantangan hidup masa kini lho!” lanjutnya.

Akan tetapi, ada syarat uang bisa membeli kebahagiaan.

Di mana, syarat itu yakni jika anda bisa menggunakan uang tersebut dengan bijaksana.

“Money can buy happiness, if you know how to spend it wisely. Hal ini terungkap dalam studi lain yang dilakukan oleh Elizabeth Dunn, et all, dari University of British Columbia bahwa uang hanya akan membawa kebahagiaan dan kualitas hidup yang lebih baik saat kita paham harus dikeluarkan untuk apa,” jelasnya.