JAKARTA - Mengintip harta kekayaan dan profil Dato' Sri Tahir yang merupakan ayah dari Grace Tahir.

Grace Tahir kini menjadi viral usai dirinya menyindir Indra Kenz lewat video yang dipostingnya.

Dato' Sri Tahir lahir pada 26 Maret 1952. Tahir merupakan seorang pengusaha di Indonesia, investor, filantropis, sekaligus pendiri Mayapada Group, sebuah holding company yang memiliki beberapa unit usaha di Indonesia.

Tahir juga dipercaya menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Lalu berapa harta kekayaan Tahir?

Melansir Forbes, Tahir memiliki kekayaan USD2,6 miliar atau setara Rp37,1 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Dengan kekayaannya ini, Tahir menduduki peringkat 16 dalam daftar 50 orang terkaya Indonesia.

Ada yang menarik dari profil Tahir, yakni mempunyai hubungan dengan Mochtar Riady.

Ternyata, Mochtar Riady merupakan mertua dari Tahir. Tahir menikah dengan anak Mochtar Riady yakni Rosy Riady.

Dari pernikahan tersebut, Tahir memiliki empat orang anak yakni Jane Tahir, Grace Tahir, Jonathan Tahir, dan Victoria Tahir.

Keluarga Tahir juga memiliki saham di Bank Mayapada dan Maha Properti Indonesia. Dia juga memiliki properti di Singapura, termasuk melalui perusahaan properti terdaftar MYP.

Sebelumnya, Grace Tahir memparodikan Indra Kenz yang dikenal sebagai crazy rich asal Medan.

Parodi tersebut viral dan diunggah seorang netizen lain di akun media sosial pribadinya.

โ€œIndra Kenz disenggol sama Crazy Rich beneran Grace Tahir!!!โ€ tulis pemilik akun TikTok @k*lk1*2*2, dikutip Senin (14/3/2022).

Dalam video singkat yang diunggah, Grace Tahir memperkenalkan diri sebagai Indri Benz.

Dia mengaku sebagai crazy rich asal Glodok.

โ€œHei guys gue adalah Indri Benz. Yes, Benz seperti Mercedes Benz and welcome to my private jet. Crazy rich Glodok,โ€ kata Grace Tahir dalam video tersebut.

Grace Tahir berjalan-jalan di dalam private jet tersebut.