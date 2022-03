JAKARTA - Ada 11 faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja seorang pegawai menarik untuk diulas.

Faktor ini membuat naik turunnya produktivitas kerja seorang pegawai. Padahal, jika bekerja secara produktif maka tujuan akan tercapai dan pekerjaan cepat selesai.

"Dengan bekerja secara produktif maka pencapaian tujuan dan target Rekanaker menjadi sangat mudah," tulis akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas kerja? Berikut ulasannya:

1. Pengetahuan (knowledge)

2. Skill

3. Kemampuan (abilities)

4. Attitude

5. Perilaku

6. Diri sendiri atau individu

7. Lingkungan kerja

8. Proses kerja

9. Tujuan kerja

10. Kesehatan karyawan

11. Pelatihan kerja

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan salah satu kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul adalah tingginya tingkat produktivitas. Namun dia mengatakan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia bukanlah yang terbaik di ASEAN. Bahkan tertinggal dari negara tetangga, Malaysia dan Singapura.

“Berdasarkan data Asian Productivity Organization (APO) yang diterbitkan dalam APO Productivity Data Book 2020, posisi produktivitas per pekerja Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Kita bahkan berada di bawah rata-rata tingkat produktivitas tenaga kerja 6 negara ASEAN terbesar,” katanya dalam acara Dies Natalis ke-5 Universitas Pertamina, Senin (1/2/2021).

Dia menyebut bahwa produktivitas setiap pekerja Indonesia hanya seperlima dari Singapura. Di mana produktivitas Singapura berada di peringkat pertama di antara negara ASEAN.

“Produktivitas per pekerja Indonesia berkisar USD23.900. Ini hanya seperlima dari Singapura yang berada di peringkat pertama dengan produktivitas per pekerja sebesar USD149.100. Kita juga masih terpaut jauh dari Malaysia dengan produktivitas per pekerja sebesar USD55.400 atau lebih dari dua kali lipat Indonesia,” ujarnya.