JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkolaborasi dengan Lion Air Group. Kerjasama meliputi Peluncuran Kartu Co Brand BNI–Batik Air, mem-branding 7 pesawat Batik Air dan Super Air Jet, hingga pembayaran atau payment gateway.

Kerja sama ini ditandai dengan unveiling new livery design Kartu Cobrand BNI – Batik Air disaksikan langsung oleh Owner Lion Air Group Rusdi Kirana dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar di Batam Aero Technic, Jumat (18/3/2022).

Selain design Kartu Cobrand BNI – Batik Air, selanjutnya akan diluncurkan pula design livery Mobile Banking BNI dan Xpora.

Royke mengatakan keputusan terbaru pemerintah terkait dengan pelonggaran mobilitas masyarakat menjadi sebuah semangat baru bagi semua pelaku bisnis untuk meningkatkan kembali akselerasi pertumbuhan kinerja di tengah masa pemulihan.

Dengan kolaborasi ini, BNI berharap lebih banyak lagi transaksi pembelian tiket ke destinasi wisata yang pada akhirnya akan memberi multiplier effect pada peningkatan kinerja ekonomi di berbagai sektor di daerah.

“Kami menyambut baik kerja sama yang dilakukan dengan Lion Air Group. Ini juga langkah kami dalam mendukung industri pariwisata. Kami berharap ini menjadi momentum untuk mengembalikan kinerja bisnis khususnya di industri transportasi udara sekaligus pariwisata yang selama ini cukup lama tertahan,” katanya.

Melalui kerja sama ini, Royke melanjutkan, Perseroan akan meningkatkan positioning kerjasama yang kuat di sektor pariwisata. Terlebih, Lion Air Group saat ini merupakan pemegang market share terbesar di industri layanan transportasi Udara.

“Kami juga akan mampu menonjolkan layanan perbankan yang inovatif yang memberikan keuntungan bagi masyarakat traveler dan pebisnis berskala internasional dengan meluncurkan Kartu Co Brand BNI – Batik Air serta layanan perbankan yang lain. Tentunya dengan Kartu Co Brand BNI – Batik Air akan menambahkan varian Kartu Co Brand Debit dan Kredit yang bekerjasama dengan pihak maskapai penerbangan, hal ini sekaligus menegaskan positioning BNI yang juga fokus terhadap peningkatan transaksi secara cashless pada kategori Travel related,” katanya.

Lebih jauh Royke berujar, Kartu Co Brand BNI Batik Air akan memberikan berbagai keuntungan bagi para pemegang Kartunya, dimana berbagai fitur unggulan telah disematkan pada Kartu tersebut, antara lain Cashback, Extra Baggage, Special Line Check-In, Point Loyaty serta berbagai manfaat lainnya yang dapat dirasakan oleh pemegang Kartu. President Director of Lion Air Group, Edward Sirait menyampaikan Batik Air dan Lion Air Group menyambut baik atas inisiasi dan kolaborasi yang sudah terjalin sejalan memberikan manfaat lebih kepada nasabah, calon penumpang dari layanan perbankan dan penerbangan. Kehadiran “Kartu Kredit Co-Branding”, Special Livery Airbus 320 Batik Air dan Kemudahan Pembayaran dalam persiapan perjalanan udara diharapkan mampu menjawab dan mengakomodir kebutuhan permintaan pasar yang tinggi dari sektor perbankan, penerbangan dan alat transaksi pembayaran dengan beragam kemudahan, layanan dan fasilitas yang ditawarkan. “Kerjasama tersebut merupakan bagian komitmen bersama sinergi perbankan dan penerbangan dalam mendukung upaya program percepatan pemulihan perekonomian daerah serta nasional. Lion Air Group mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama yang sudah terlaksana, harapan mendatang dapat terus ditingkatkan,” sebutnya. Program Promo Kartu Cobrand BNI – Batik Air Untuk menyambut kerja sama strategis ini, BNI meluncurkan pula program promo khusus Cashback hingga Rp 2,5 juta untuk pembelian tiket dengan menggunakan Kartu Debit dan Kredit BNI. Promo berlaku di Ticketing Office, Website, Aplikasi Lion Air, Batik Air, Wings Air & Super Air Jet dengan periode pemesanan tiket hanya 3 hari yakni 18 – 20 Maret 2022. Promo ini dapat pula digabung dengan promo cicilan 0% dan penukaran BNI Reward Points Kartu Kredit BNI. Selanjutnya, ada promo Kartu Kredit BNI Batik Air yakni bonus tambahan 20.000 BNI Rewards Point untuk setiap kali pengajuan yang disetujui, serta berkesempatan untuk mendapatkan potongan harga tiket hingga Rp 1 Juta dengan periode promo hingga 30 Juni 2022. Ada juga promo kartu debit Platinum bonus 4.600 BNI Poin+ untuk setiap pembukaan rekening Taplus dengan Kartu Debit BNI – Batik Air dan tambahan program referral unuk outlet Batik Air / Lion. Program kartu debit ini pun menawarkan cash back Rp. 200 Ribu untuk Buka Tabungan Cukup Selfie dengan Kartu BNI Debit – Batik Air yang berlaku hingga 31 Juli 2022. Untuk penggunaan kartu Cobrand Kredit dan debit BNI, ada juga promo casback hingga Rp. 1 Juta untuk pembelian tiket Lion Air Group dengan Kartu Debit dan Kredit BNI. Promo ini pun memberlakukan tawaran tambahan berupa Thursday Deal yang berlaku setiap hari Kamis. Sementara itu, promo penggunaan kartu kredit berupa cicilan 0% selama 3 bulan untuk pembelian tiket Lion Air Group dengan Kartu Kredit BNI yang berlaku di EDC BNI yang ada di Ticketing Office Lion Air, Batik Air, Wings Air dan Super Air Jet. Untuk transaksi melalui website dan aplikasi Lion Air, Batik Air, Wings Air dan Super Air Jet, cicilan 0% sementara melalui BNI Call 1500046 maksimal 7 hari kalender setelah transaksi. Promo berlaku hingga 30 Juni 2022. Ada pula promo hemat 50% dengan BNI Reward Points dan Bonus 2000 BNI Reward Points untuk akumulasi transaksi Rp3 Juta per maskapai di Lion Air Group dan berlaku hingga 31 Des 2022.