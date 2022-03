JAKARTA - Komisaris PT Phapros Tbk (PEHA) Masrizal A. Syarief menambah kepemilikan sahamnya. Masriza membeli total 283.500 saham PEHA dengan nilai Rp307.277.500.

Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, dikutip Sabtu (19/3/2022), Masrizal mengoleksi saham di harga yang berbeda tersebut pada periode 8 - 16 Maret 2022.

Adapun rinciannya, pada 8 Maret terjadi pembelian 27.000 saham dengan Rp1.100 per saham, 31.000 saham dengan Rp1.090 per saham, dan 30.000 saham dengan Rp1.085 per saham.

Kemudian pada 9 Maret, Masrizal membeli 21.000 saham dengan Rp1.100 per saham dan 20.000 saham dengan Rp1.095 per saham.

Dilanjut pada 15 Maret terjadi pembelian 30.000 saham dengan nominal Rp1.080 per saham dan 32.000 saham dengan Rp1.075 per saham.

Terakhir, Masrizal membeli pada 16 Maret, 30.000 saham dengan Rp1.080 per saham, 32.500 saham dengan Rp1.075 per saham dan 30.000 saham dengan Rp1.070 per saham.

Dengan demikian, Masrizal membeli 283.500 saham senilai Rp307.277.500 dengan tujuan transaksi tabungan saham dan status kepemilikan langsung. Pasca pembelian saham tersebut, maka kepemilikan saham Masrizal A. Syarief di PEHA bertambah menjadi 77.384.600 lembar saham atau 9,21%, dari sebelumnya mengenggam sejumlah 77.230.100 lembar saham atau 9,19%.