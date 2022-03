JAKARTA - Dunia Metaverse kini sedang ramai menjadi perhatian dan digandrungi banyak publik.

Maka dari itu portal berita Okezone.com, akan membahas lebih lanjut terkait potensi dalam membangun bisnis yang tak hanya melalui dunia nyata tapi juga pada dunia Metaverse.

Pembahasan tersebut akan dikemas melalui webinar dengan para narasumber kredibel, yang akan digelar pada 24 Maret 2022 mendatang.

Dalam Webinar March Festival ini sekaligus memperingati pencapaian 3 portal, yakni Okezone.com, iNews.id dan Celebrities.id.

Di mana Webinar March Festival tersebut diharap dapat menginspirasi masyarakat dan mengembangkan sejumlah inovasi berbasis digital.

Acara ini pun sebagai bentuk memperingati perayaan HUT ke-15 Okezone, HUT ke-4 iNews.id, dan HUT ke-1 Celebrities.id.

Adapun Webinar ini akan berdiskusi dengan CEO bisnis kekinian di Webinar bertema: “How to be An Excellent Youngpreneur in Metaverse?”.

Akan ada 3 narasumber ternama untuk berbagai tips dan trik soal pengalaman berbisnis:

1. Ghazali Everyday (Pelaku NFT) Selain itu, Menparekraf Sandiaga Uno akan memberikan keynote speech dalam Webinar “How to be An Excellent Youngpreneur in Metaverse?”, Kamis 24 Maret 2022, mulai dari pukul 10.00 hingga pukul 12.00 WIB.

2. Pungkas Riandika (CEO Kolektibel - Indonesia First Curated NFT Marketplace)

3. Wafa Taftazani (CEO VC Gamers dan UpBanx, Pengamat Metaverse)

Selain itu, ada pula Webinar yang digelar iNews.id dengan tema: “Accelerating Digital Transformation in Local Government”. Webinar ini akan membahas soal percepatan penerapan digital untuk memulihkan kondisi yang sempat terpuruk karena pandemi Covid-19 dari kaca pemerintah daerah. BACA JUGA:Pasar Metaverse Diprediksi Tembus Rp11,2 Triliun Kemudian, bakal membahas juga terkait bidang sosial, politik dan keamanan. Berikut ini narasumber kredibel yang dihadirkan: 1. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat 3. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur Untuk pendaftaran Webinar ini bisa kunjungi link berikut: https://bit.ly/MarchFestival2022