Jakarta - Gojek kembali menawarkan pengalaman mobilitas berbeda bagi masyarakat lewat diluncurkannya fitur Pohon Kolektif GoGreener yang mulai dapat digunakan di aplikasi Gojek versi terbaru. Fitur ini memungkinkan konsumen untuk bisa berkontribusi terhadap lingkungan dengan menanam pohon sambil melakukan perjalanan atau bepergian.

“Kami percaya bahwa teknologi bisa memberi dampak positif pada lingkungan. Kepercayaan tersebut memotivasi kami untuk terus berinovasi menghadirkan fitur Pohon Kolektif #GoGreener yang terintegrasi dengan layanan transportasi Gojek,” ujar Amanda Parikesit, Head of Global Transport Marketing Gojek dalam keterangan tertulis.

(Insert image Step by Step)

Untuk memanfaatkan fitur ini, konsumen Gojek cukup membuka halaman layanan transportasi, memilih ‘Fitur ekstra buat perjalananmu (Trips add on)’, kemudian memilih opsi untuk mengaktifkan ‘fitur Pohon Kolektif #GoGreener’. Hanya dengan tambahan biaya Rp1.000 untuk setiap perjalanan GoRide dan Rp2.000 untuk setiap perjalanan GoCar, pengguna Gojek secara kolektif sudah bisa berkontribusi dalam menanam pohon di lokasi-lokasi yang telah ditentukan, salah satunya di Konservasi mangrove Pesisir Bedono, Demak, Jawa Tengah.

Amanda melanjutkan, fitur ini hadir memudahkan masyarakat untuk #JadiLebihBaik dengan mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan, salah satunya dengan menanam pohon untuk menyerap jejak karbon. “Sambil jalan naik GoRide dan GoCar, masyarakat kini bisa menanam pohon,” ujarnya

Kehadiran fitur Pohon Kolektif #GoGreener dimungkinkan lewat kerja sama Gojek bersama Jejak.in, startup tanah air di bidang lingkungan yang menyediakan solusi berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) dengan tujuan membantu masyarakat agar dapat lebih mudah lagi dalam berpartisipasi mengurangi dampak perubahan iklim.

Kolaborasi antara Gojek dengan Jejak.in, mempermudah pemantauan untuk mengelola pohon dan tanaman dengan pengambilan data yang aktual, terukur, dan dapat diverifikasi. Dengan teknologi yang juga memadai, penanaman pohon dapat dilakukan dengan mudah, transparan, serta berkelanjutan.

Inovasi ini turut menjawab tren preferensi masyarakat terkini. Laporan McKinsey pada tahun 2020 berjudul From no mobility to future mobility: Where Covid-19 has accelerated change menyebutkan bahwa selain aspek keamanan dan higienitas, pandemi Covid-19 telah membuat masyarakat menaruh perhatian lebih pada aspek sustainability pada layanan transportasi. Terbukti, kurang dari satu bulan sejak fitur Pohon Kolektif #GoGreener di layanan transportasi diluncurkan secara nasional, lebih dari 50.000 konsumen yang telah mengaktifkannya.

Kehadiran fitur Pohon Kolektif #GoGreener ini juga sejalan dengan komitmen besar Gojek terhadap lingkungan, dengan menargetkan nol emisi karbon di ekosistemnya termasuk lewat penggunaan 100% armada kendaraan listrik pada 2030.

CM

(FDA)