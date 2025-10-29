Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Ngaku Tak Bisa Lagi Ceplas-Ceplos: Nanti Dimarahin

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |08:28 WIB
Purbaya Ngaku Tak Bisa Lagi Ceplas-Ceplos: Nanti Dimarahin
Purbaya pun merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal tukin pegawai Kementerian ESDM. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat. Dirinya tak lagi bisa berbicara spontan seperti dulu, terutama terkait isu-isu sensitif.

“Katanya ngomongnya mesti gitu sekarang, enggak boleh ceplas-ceplos, nanti saya dimarahin, kira-kira gitu ya,” kata Purbaya, Rabu (29/10/2025).

Purbaya pun merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal tukin pegawai Kementerian ESDM naik hingga 100%. Namun, Purbaya mengaku belum mendapat informasi resmi.

“Kenaikan 100% atau menjadi 100? Saya belum tahu. Kalau ada surat dari kementerian, ya kita ikut. Tapi saya belum tahu untuk ESDM seperti apa,” katanya.

Menurutnya, anggaran untuk tunjangan sudah tersedia, namun keputusan final masih menunggu arahan pemerintah pusat. Soal kemungkinan kenaikan tukin di Kementerian Keuangan, Purbaya menjawab ringan:

“Kita lihat saja nanti. Kalau untuk saya sih gaji sudah kegedean,” ujarnya.

Perubahan gaya pernyataan Purbaya ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap disiplin komunikasi pejabat pemerintah, terutama setelah beberapa kali pernyataan menteri memicu tafsir beragam di publik.

Sebelumnya, mantan Kepala Public Communication Office (PCO) Hasan Nasbi, yang kini menjabat Komisaris Pertamina, menyoroti gaya komunikasi pejabat yang dinilainya terlalu reaktif dan ceplas-ceplos tanpa koordinasi antar-kementerian.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179618//purbaya-KIys_large.jpg
Purbaya Minta Kementerian dan Lembaga Percepat Belanja Agar Ekonomi Tembus 5,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179583//purbaya-loG4_large.jpg
Purbaya Tegaskan Tidak Berantem dengan Komisi XI DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179117//kereta_cepat-binH_large.jpg
5 Fakta Terbaru Kereta Cepat Whoosh, Restrukturisasi Utang Jadi Jalan Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179118//rupiah-exhd_large.jpg
Selisih Data Simpanan Pemda Bikin Heboh, Ini 6 Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178462//menkeu-Ejqv_large.jpg
Ketua OJK Sambangi Kantor Purbaya, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178252//purbaya-pIcQ_large.jpg
Jangan Takut! Ada Masalah Bea Cukai atau Pajak, Langsung WA Pak Purbaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement