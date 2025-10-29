Purbaya Ngaku Tak Bisa Lagi Ceplas-Ceplos: Nanti Dimarahin

Purbaya pun merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal tukin pegawai Kementerian ESDM. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat. Dirinya tak lagi bisa berbicara spontan seperti dulu, terutama terkait isu-isu sensitif.

“Katanya ngomongnya mesti gitu sekarang, enggak boleh ceplas-ceplos, nanti saya dimarahin, kira-kira gitu ya,” kata Purbaya, Rabu (29/10/2025).

Purbaya pun merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal tukin pegawai Kementerian ESDM naik hingga 100%. Namun, Purbaya mengaku belum mendapat informasi resmi.

“Kenaikan 100% atau menjadi 100? Saya belum tahu. Kalau ada surat dari kementerian, ya kita ikut. Tapi saya belum tahu untuk ESDM seperti apa,” katanya.

Menurutnya, anggaran untuk tunjangan sudah tersedia, namun keputusan final masih menunggu arahan pemerintah pusat. Soal kemungkinan kenaikan tukin di Kementerian Keuangan, Purbaya menjawab ringan:

“Kita lihat saja nanti. Kalau untuk saya sih gaji sudah kegedean,” ujarnya.

Perubahan gaya pernyataan Purbaya ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap disiplin komunikasi pejabat pemerintah, terutama setelah beberapa kali pernyataan menteri memicu tafsir beragam di publik.

Sebelumnya, mantan Kepala Public Communication Office (PCO) Hasan Nasbi, yang kini menjabat Komisaris Pertamina, menyoroti gaya komunikasi pejabat yang dinilainya terlalu reaktif dan ceplas-ceplos tanpa koordinasi antar-kementerian.