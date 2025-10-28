Inspiratif! Anak Pengemudi Ojol Penerima Beasiswa Gojek Siap Wujudkan Cita-cita

JAKARTA - Maria Nakita, seorang anak mitra driver Gojek penerima beasiswa GoTo Merah Putih dengan bangga mengungkapkan momen perjuangannya meraih gelar pendidikan tinggi kepada ratusan mitra Gojek dan jajaran manajemen PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

Cerita tersebut diungkapkan Nakita di acara peluncuran Yayasan GoTo Merah Putih (YGMP) yang menjadi gebrakan baru GoTo untuk mendorong kesejahteraan mitra dan keluarga. Nakita, yang telah lulus dengan gelar D3 Jurusan Konstruksi Sipil dari Politeknik Negeri Semarang, berharap gelar pendidikannya dapat kelak memajukan kesejahteraan keluarga.

“Senang sekali bisa mendapatkan beasiswa ini karena bisa meringankan beban orang tua dan bisa menjadi bekal di dunia pekerjaan nanti. Saya bercita-cita untuk bisa mempunyai karier yang cemerlang,” ungkap Nakita dalam acara peluncuran YGMP di Kantor Gojek, Pasaraya, Jakarta, pada Selasa (28/10/2025).

Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Nakita dan 10 penerima beasiswa GoTo Merah Putih dari enam perguruan tinggi terkemuka di Indonesia merayakan momen kelulusan bersama. Hingga kini, secara total sebanyak 87 anak mitra telah menjadi penerima beasiswa. Nakita berharap beasiswa ini bisa terus dilanjutkan dan diperluas untuk bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

“Buat teman-teman dari anak mitra lain semangat, seriusin belajarnya supaya rapornya juga bagus, jadi bisa ada kesempatan buat dapat beasiswa,” kata Nakita.