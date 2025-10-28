Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Inspiratif! Anak Pengemudi Ojol Penerima Beasiswa Gojek Siap Wujudkan Cita-cita

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |19:48 WIB
Inspiratif! Anak Pengemudi Ojol Penerima Beasiswa Gojek Siap Wujudkan Cita-cita
Anak mitra driver Gojek penerima beasiswa GoTo Merah Putih. (Foto: dok GoTo)
A
A
A

JAKARTA - Maria Nakita, seorang anak mitra driver Gojek penerima beasiswa GoTo Merah Putih dengan bangga mengungkapkan momen perjuangannya meraih gelar pendidikan tinggi kepada ratusan mitra Gojek dan jajaran manajemen PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

Cerita tersebut diungkapkan Nakita di acara peluncuran Yayasan GoTo Merah Putih (YGMP) yang menjadi gebrakan baru GoTo untuk mendorong kesejahteraan mitra dan keluarga. Nakita, yang telah lulus dengan gelar D3 Jurusan Konstruksi Sipil dari Politeknik Negeri Semarang, berharap gelar pendidikannya dapat kelak memajukan kesejahteraan keluarga.

“Senang sekali bisa mendapatkan beasiswa ini karena bisa meringankan beban orang tua dan bisa menjadi bekal di dunia pekerjaan nanti. Saya bercita-cita untuk bisa mempunyai karier yang cemerlang,” ungkap Nakita dalam acara peluncuran YGMP di Kantor Gojek, Pasaraya, Jakarta, pada Selasa (28/10/2025).

Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Nakita dan 10 penerima beasiswa GoTo Merah Putih dari enam perguruan tinggi terkemuka di Indonesia merayakan momen kelulusan bersama. Hingga kini, secara total sebanyak 87 anak mitra telah menjadi penerima beasiswa. Nakita berharap beasiswa ini bisa terus dilanjutkan dan diperluas untuk bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

“Buat teman-teman dari anak mitra lain semangat, seriusin belajarnya supaya rapornya juga bagus, jadi bisa ada kesempatan buat dapat beasiswa,” kata Nakita.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179879//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas-KSA5_large.JPG
Satu Menit, 3 Investor, dan 4 Finalis: Babak Paling Menegangkan di Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179832//seva_astra_financial-RSrz_large.jpg
Gadai BPKB Mobil Segampang Itu di SEVA! Bisa Tetap Dipakai, Dana Cair Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179813//investasi_saham_di_ajaib-7TZa_large.jpg
Tips Mulai Investasi Saham Mudah untuk Pemula di Ajaib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179803//kpr_di_pinhome-FbKO_large.jpg
Ajukan KPR di Pinhome, Proses Cepat dan Langsung Dapat Rekomendasi Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179840//pgn_subroto_2025-Hj8G_large.jpeg
PGN Raih Penghargaan Subroto 2025, Dukung Ketahanan dan Swasembada Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/16/3179629//youtube_music_download_lagu-KWYo_large.jpg
4 Cara Download Lagu dari YouTube, Gratis Tanpa Aplikasi!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement