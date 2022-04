JAKARTA - PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) bakal menggelar right issue. Perseroan meminta persetujuan pemodal untuk melakukan penambahan modal dengan memesan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) dalam Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 Mei 2022.

Bagi pemodal yang ingin menghadiri RUSPLB itu, wajib memastikan masuk dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada penutupan perdagangan tanggal 18 April 2022. Rencananya, perseroan akan melepas 5 miliar saham baru dengan nominal Rp100 melalui aksi right issue tersebut.

Nantinya, penambahan modal dari hasil HMETD akan memperkuat struktur permodalan perseroan yang akan digunakan untuk modal kerja, sehingga perseroan dapat mengembangkan kegiatan usaha dan akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan kondisi usaha perseroan.

Sebelumnya, manajemen DNAR menyampaikan akan meraih dana Rp500 miliar dari aksi right issue yang dijadwalkan pada kuartal IV 2022. Bahkan, Pemegang Saham Pengendali (PSP) perseroan yakni Apro Financial Co.Ltd telah menyatakan akan menyerap HMETD-nya. Sehingga, usai right issue modal inti DNAR mencapai Rp3 triliun dari sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp2,88 triliun.

(kmj)