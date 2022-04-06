Daftar 12 Orang Terkaya Termuda di Dunia 2022, Ada Remaja 19 Tahun Berharta Rp34 Triliun

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Rabu 06 April 2022 11:24 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 06 455 2574118 daftar-12-orang-terkaya-termuda-di-dunia-2022-ada-remaja-19-tahun-berharta-rp34-triliun-U5AlKQsBm9.jpg Daftar 12 orang terkaya termuda di dunia 2022. (Foto: Shutterstock)
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JAKARTA – Daftar 12 orang terkaya termuda di dunia 2022 telah dirilis Forbes.

12 orang di bawah usia 30 tahun ini masuk dalam daftar Miliarder Dunia 2022 versi Forbes, termasuk empat lulusan Stanford, dua tokoh pengiriman makanan, dan jagoan cryptocurrency.

Dalam daftar tahun ini, ada sejumlah miliarder pendatang baru.

Salah satu, miliarder pendatang baru yang terkaya yakni Gary Wang, 28 tahun, dia merupakan pendiri dan chief technology officer dari pertukaran cryptocurrency FTX yang berbasis di Bahama.

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Berikut 12 daftar orang terkaya termuda di dunia 2022 melansir Forbes, Rabu (6/4/2022):

1. Kevin David Lehmann

Usia: 19

Kekayaan bersih: USD2,4 miliar atau setara Rp34,32 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber Kekayaan: Apotek

Negara: Jerman

2. Alexandra Andresen

Usia: 25

Kekayaan bersih: USD1,3 miliar atau setara Rp18,59 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Perusahaan investasi

Negara: Norwegia

3. Pedro Franceschi

Usia: 25

Kekayaan bersih: USD1,5 miliar atau setara Rp21,45 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber Kekayaan: Fintech

Negara: Brasil

4. Wang Zelong

Usia: 25

Kekayaan bersih: USD1,5 miliar atau setara Rp21,45 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber Kekayaan: Produksi pigmen

Negara: China

5. Henrique Dubugras

Usia: 26

Kekayaan bersih: USD1,5 miliar atau setara Rp21,45 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber Kekayaan: Fintech

Negara: Brasil

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6. Katharina Andresen

Usia: 26

Kekayaan bersih: USD1,3 miliar atau setara Rp18,59 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Perusahaan investasi

Negara: Norwegia

7. Austin Russell

Usia: 27

Kekayaan bersih: USD1,6 miliar atau setara Rp22,88 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Teknologi mobil otonom

Negara: Amerika Serikat

8. Ryan Breslow

Usia: 27

Kekayaan bersih: USD2,0 miliar atau setara Rp28,6 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: E-commerce

Negara: Amerika Serikat

9. Gary Wang

Usia: 28

Kekayaan bersih: USD5,9 miliar atau setara Rp84,37 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Cryptocurrency

Negara: Amerika Serikat

10.Gustav Magnar Witzoe

Usia: 28

Kekayaan bersih: USD4,5 miliar atau setara Rp64,35 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Budidaya ikan

Negara: Norwegia

11. Stanley Tang

Usia: 29

Kekayaan bersih: USD1,2 miliar atau setara Rp17,16 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: DoorDash

Negara: Amerika Serikat

12. Andy Fang

Usia: 29

Kekayaan bersih: USD1,1 miliar atau setara Rp15,73 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: DoorDash

Negara: Amerika Serikat

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