JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI senantiasa berinisiatif mengembangkan digital talent agar dapat terus mengikuti perkembangan zaman, terutama ketika saat ini sudah muncul revolusi internet terbaru, yaitu metaverse.

Oleh karena itu, BRI menghadirkan webinar BRILian Goes to Meta World - Get The Real Metaverse Experience (5/4) yang ditujukan bagi pekerja BRI untuk meningkatkan dan memperbarui skill sebagai digital talent. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Utama BRI Sunarso, dan master coach Indrawan Nugroho, serta dimoderatori oleh Panji Pragiwaksono.

Seperti diketahui, BRI yang mengusung visi The Most Valuable Banking Group & Champion of Financial Inclusion ini sudah lama mengembangkan transformasi digital. Perseroan turut andil melibatkan digitalisasi di segala aspek layanan.

“BRI mulai melakukan transformasi digital dan culture sejak BRIVolution 1.0 dan terus beradaptasi hingga mencetuskan BRIVolution 2.0. Saat ini, kita sudah tidak asing lagi dengan metaverse, dunia digital yang membawa pengalaman mendekati dunia nyata,” ungkap Sunarso dalam sambutannya.

BACA JUGA: BRI Hadirkan BRIWORK IPB, Community Branch Banking untuk Dorong Inovasi Bidang Pertanian

Teknologi terbaru ini, lanjutnya, harus dimanfaatkan dengan baik. Dengan adanya perkembangan dunia digital metaverse, akan membantu proses kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam inisiatif BRI, training internal dapat dihadirkan dengan lebih baik.

Bahkan, BRI Corporate University saat ini tengah mengembangkan BRISMART Metaverse yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan pendidikan seperti simulasi, job training, meet the expert, dan social learning yang dapat dilakukan di ruang virtual. Dengan demikian, diharapkan pengalaman belajar menjadi lebih efektif dan menarik.

Tidak hanya itu, dengan potensi ekonomi yang besar BRI juga menyiapkan layanan perbankan di Dunia Meta dalam rangka menciptakan produk dan market baru sebagai mesin pertumbuhan masa depan. “Revolusi internet ini tidak bisa kita hindari. Metaverse menyadarkan kita bahwa generasi BRILiaN harus siap beradaptasi dengan dua dunia, yakni dunia real dan dunia nyata,” ungkap Sunarso.

Sebagai informasi, sebelumnya BRI juga meluncurkan Virtual Branch, sarana edukasi perbankan dan layanan digital lainnya yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Digitalisasi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapat layanan perbankan secara cepat, mudah, efektif, dan aman.

BRI senantiasa mengedepankan customer experience dalam setiap layanan. Oleh karena itu, hadirnya BRI ke dalam dunia metaverse diharapkan bisa menjadi journey baru yang menyenangkan untuk customer sekaligus dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Sunarso meyakini, layanan transaksi digital serta customer service akan semakin baik ke depannya, baik virtually maupun on-site.

CM

(FDA)