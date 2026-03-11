BRI Siapkan Rp25 Triliun Uang Tunai untuk Kebutuhan Lebaran 2026

Direktur Operations BRI, Hakim Putratama Soal Uang Tunai yang Disiapkan BRI untuk Kebutuhan Lebaran 2026. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyiapkan uang tunai sebesar Rp25 triliun untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah selama periode libur Idul Fitri 2026. Dana tersebut terdiri dari saldo rata-rata harian Rp19,7 triliun serta cadangan tambahan Rp5,3 triliun yang disiapkan untuk masa layanan tujuh hari Lebaran.

Direktur Operations BRI, Hakim Putratama, mengatakan jumlah persediaan uang kartal tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya seiring perubahan perilaku masyarakat yang semakin banyak beralih ke transaksi nontunai.

"Kita siapkan tahun ini Rp25 triliun. Ini bersumber dari saldo rata-rata BRI sebesar Rp19,7 triliun," ujar Hakim, Rabu (11/3/2026).

Penurunan penyediaan kas fisik merupakan bagian dari strategi efisiensi perseroan. Pertumbuhan signifikan pada layanan digital seperti BRImo dan QRIS menjadi faktor utama yang mengurangi peredaran uang tunai.

"Kita akan lihat di tahun-tahun berikutnya apakah nanti akan naik atau turun. Tapi sekarang trennya sedang turun karena memang tren belanja dengan QRIS dan penggunaan di BRImo itu lumayan tinggi," jelas Hakim.

Hingga akhir tahun 2025, BRI mencatatkan di antaranya pengguna BRImo mencapai 45,9 juta nasabah atau naik 18,9 persen, nilai transaksi BRImo tembus Rp7.076,9 triliun atau tumbuh 26,4 persen, dan volume QRIS melonjak 100 persen menjadi Rp85,6 triliun.

Hakim menambahkan bahwa pergeseran ini memberikan dampak positif bagi operasional bank karena dapat menekan biaya pengamanan dan distribusi uang fisik.

"Tren biaya yang kita buat adalah peningkatan satu, di QRIS, dan peningkatan penggunaan BRImo. Itu yang memberikan dampak yang luar biasa terhadap penurunan ketersediaan kas. Jadi, sekarang kan semua rata-rata restoran itu pakai QRIS," ujar dia.