BRI Tegaskan Dukungan pada Jurnalisme Berkualitas

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmen memperkuat kualitas ruang informasi publik melalui kolaborasi strategis bersama Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred). Di tengah disrupsi digital dan banjir informasi yang kian sulit terverifikasi, dukungan terhadap jurnalisme berkualitas dinilai penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.

Penguatan sinergi BRI dalam mendukung jurnalisme berkualitas yang dikemas dalam forum silaturahmi bertajuk “Buka Puasa Bersama Pemimpin Redaksi” ini dihadiri oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu R.K, jajaran Direksi dan SEVP BRI, serta puluhan Pemimpin Redaksi media nasional.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, memaparkan sejumlah isu strategis sebagai pengantar diskusi, mulai dari Economic Outlook hingga lanskap industri perbankan yang memuat tantangan dan peluang sektor keuangan ke depan.

Selain itu, turut disampaikan kinerja Perseroan hingga Triwulan IV 2025 sebagai hasil strategi yang dijalankan serta kemampuan perusahaan dalam merespons dinamika industri secara terukur dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, BRI juga menyalurkan dukungan senilai Rp250 juta kepada Yayasan Forum Pemred untuk melaksanakan Program Jurnalisme Berkualitas, sebagai bagian dari komitmen memperkuat kualitas dan kredibilitas ruang informasi publik.

Hery Gunardi menegaskan bahwa pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang mempererat silaturahmi, tetapi juga ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara BRI dan insan media dalam bertukar perspektif, memperdalam pemahaman, serta membangun komunikasi yang semakin terbuka dan konstruktif.

“Momentum Ramadhan kali ini menjadi pengingat bahwa kolaborasi yang dilandasi niat baik, saling memahami, dan saling menghormati akan memperkuat keberlanjutan bersama. Melalui kegiatan ini, BRI berharap sinergi yang telah terjalin dapat semakin solid serta membangun komunikasi yang selaras dan konstruktif ke depan, sehingga memberikan nilai tambah bagi institusi, masyarakat, serta perekonomian nasional,” ucap Hery.

Hery menambahkan, sebagai institusi keuangan yang bertumpu pada kepercayaan publik, BRI menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas bisnisnya. Nilai tersebut selaras dengan peran media sebagai penjaga arus informasi yang akurat dan berimbang.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Pemimpin Redaksi, Irfan Djunaidi, menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi BRI dalam mendukung penguatan industri media nasional. Ia menekankan bahwa isu jurnalisme berkualitas kini bukan hanya terkait kepentingan industri semata, tetapi juga berhubungan langsung dengan ketahanan ekonomi dan kedaulatan informasi bangsa.

“Terima kasih kepada BRI yang telah berkomitmen mendukung program peningkatan jurnalisme berkualitas. Kita sadar hari ini ruang informasi kita bercampur antara konten berkualitas dan konten yang tidak. Masyarakat juga kerap kesulitan membedakan informasi benar dan keliru. Dengan demikian, situasi yang dihadapi media saat ini tidaklah mudah,” tutur Irfan.