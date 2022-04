JAKARTA – Anak pengusaha bisnis rokok Djarum yakni Armand Hartono kembali viral karena gaya sederhananya. Sebuah video di media sosial mengungkap sederhananya Armand Hartono dalam berpakaian.

“Saya pernah ketemu Armand Hartono, enggak ada tuh pakai LV, pakai RM, sepatu Jordan, yang ada hanya baju putih standar baju kantor bahkan masih pakai tag nama BCA,” dikutip dari video TikTok Coachyudicandra, Senin (11/4/2022).

Armand Hartono adalah Direktur BCA yang lahir di Semarang kelahiran 20 Mei 1975. Dia keturunan Tionghoa-Indonesia. Putra dari Robert Budi Hartono ini rupanya memilih hidup apa adanya meski dipenuhi harta berlimpah.

Terdengar ungkapan pada video unggahan tersebut bahwa Dia sosok yang memiliki karakter kerendahan hati dan tidak sombong. Tercatat dari Forbes, Robert Budi Hartono memiliki total kekayaan mencapai USD21,9 miliar atau Rp310,9 triliun.

Kemudian, Armand yang dijuluki putra mahkota Djarum ini malah berkarir di perusahaan lain. Tak mau hidup di bayang-bayang ayahnya, Armand kini menjabat jadi Presiden Direktur BCA.

Video unggahan tersebut Menjadi perhatian khusus hingga mendapatkan komentar baik dari para netizen

"Humble banget, valid, he is my boss hehe" kata @R**

"Saya pernah berinteraksi intens buat sebuah acara BCA, bener bener down to earth.seperti matahari yang gak harus menjelaskan bahwa dia tinggi dan panas" kata @cang**