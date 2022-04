NEW YORK - Bursa saham AS, Wall Street ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Di mana Nasdaq jatuh lebih dari 2% karena investor merespons sikap Ketua The Fed Jerome Powell yang menawarkan petunjuk lebih lanjut terkait kenaikan suku bunga.

Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 368,03 poin atau 1,05% menjadi 34.792,76 poin. Indeks S&P 500 tergerus 65,79 poin atau 1,48% menjadi 4.393,66 poin. Indeks Komposit Nasdaq anjlok 278,42 poin atau 2,07% menjadi 13.174,65 poin.

11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi dan jasa komunikasi memimpin penurunan dengan terpangkas 3,1% dan 2,41%.

Powell menyatakan bahwa Kenaikann suku bunga setengah poin terjadi ketika Bank Sentral AS bertemu pada 3-4 Mei untuk menyetujui yang berikutnya dalam apa yang diharapkan menjadi serangkaian kenaikan suku bunga tahun ini. Hal ini sejalan dengan laju inflasi tiga kali lipat dari target 2,0% .

"Adalah tepat untuk bergerak sedikit lebih cepat," ujar Powell dalam diskusi ekonomi global pada pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF), dikutip dari Antara, Jumat (22/4/2022).

Sebelumnya, Presiden Federal Reserve San Francisco Mary Daly mendukung kenaikan target Bank Sentral AS untuk biaya pinjaman overnight menjadi 2,5% pada akhir tahun ini. Tetapi seberapa jauh akan perlu naik akan tergantung pada apa yang terjadi dengan inflasi dan pasar tenaga kerja.

Pernyataan pejabat Fed membajak momentum awal yang diterima pasar dari laba positif perusahaan. Ketiga indeks utama dibuka lebih tinggi, didorong oleh hasil yang kuat dari Tesla dan operator penerbangan.

Namun, kenaikan terkikis sepanjang sesi pagi dan S&P 500 dan Nasdaq telah berbalik arah pada saat Powell berbicara.

Imbal hasil obligasi juga menembus puncak baru multi-tahun. Imbal hasil obligasi pemerintah AS dua tahun, yang paling sensitif terhadap perubahan suku bunga, mencapai level tertinggi dalam tiga tahun sebelum turun sedikit. Saham dengan pertumbuhan tinggi, termasuk Alphabet Inc dan Amazon.com Inc pun turun karena investor resah tentang bagaimana lingkungan suku bunga yang lebih tinggi akan berdampak pada potensi pertumbuhan mereka di masa depan. Meta Platforms Inc anjlok 6,2% membuat kerugiannya dalam dua hari terakhir menjadi 13,5%. Adapun volume transaksi di bursa AS mencapai 12,27 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11,65 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.