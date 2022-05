NEW YORK - Dolar AS menguat hingga menyentuh level tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Investor pun tengah menantikan rencana The Fed menaikan suku bunga.

The Fed telah mengambil kebijakan moneter karena menangani inflasi yang melonjak pada kecepatan tercepat dalam 40 tahun. Diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin dan mengumumkan rencana untuk mengurangi neraca USD9 triliun ketika menyimpulkan pertemuan dua hari pada Rabu.

Baca Juga: Dolar AS Meroket, Yuan China Anjlok Tertekan Covid-19 Shanghai

Adapun peluang kenaikan suku bunga The Fed terlihat rendah. Beberapa investor mengamati kemungkinan kenaikan 75 basis poin, atau laju penurunan neraca yang lebih cepat dari yang diperkirakan saat ini.

"Banyak pedagang mengantisipasi bahwa The Fed tidak akan mundur dari sikap hawkish ini dan Anda masih bisa melihat beberapa kejutan hawkish, dan itulah mengapa dolar kemungkinan akan mempertahankan kenaikannya menjelang pertemuan," kata Seorang Analis Senior OANDA, Edward Moya, dilansir dari Reuters, Selasa (3/5/2022).

Dolar terakhir berada pada level 103,72 terhadap sekeranjang mata uang, setelah mencapai 103,93 pada perdagangan Kamis atau tertinggi sejak Desember 2002.

Baca Juga: Dolar AS Sentuh Level Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir

Euro berada di USD1,0493, setelah turun ke USD1,0470 pada hari Kamis, terendah sejak Januari 2017.

Sementara itu, aktivitas pabrik AS tumbuh pada laju paling lambat dalam lebih dari satu setengah tahun pada bulan April di tengah meningkatnya pekerja yang berhenti dari pekerjaan mereka, dan produsen menjadi lebih cemas tentang pasokan.

Mata uang tunggal terluka setelah data menunjukkan pertumbuhan output manufaktur zona euro terhenti bulan lalu karena pabrik-pabrik berjuang untuk mendapatkan bahan baku, sementara permintaan terpukul dari kenaikan harga yang tajam. Ini telah menderita dari kekhawatiran tentang inflasi, pertumbuhan dan ketidakamanan energi sebagai akibat dari sanksi yang dikenakan pada Rusia setelah invasi ke Ukraina. Kekhawatiran pertumbuhan global juga telah mendorong permintaan untuk greenback karena China menutup kota-kota dalam upaya untuk membendung penyebaran COVID-19. Pihak berwenang di Shanghai pada hari Senin melaporkan 58 kasus baru di luar daerah yang dikunci ketat, sementara Beijing terus menguji jutaan orang.