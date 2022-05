JAKARTA - Menparekraf Sandiaga Uno berangkat menuju New York, Amerika Serikat. Sandiaga menghadiri undangan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly atau UNGA).

“Saya akan menghadiri undangan dari Ketua Majelis Sidang Umum PBB, Abdulla Shahid. Kali ini dalam acara High-Level Thematic Debate,” tutur Sandiaga Uno, Rabu (4/5/2022).

Sandiaga menjadi juru bicara kunci yang akan memaparkan terkait pengembangan desa wisata dan ekonomi berkeadilan untuk semua lapisan masyarakat.

“Kami akan terus mendorong pengembangan investasi pariwisata berkelanjutan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Sandiaga akan membahas terkait Community-based tourism yang diimplementasikan dalam program pengembangan desa wisata.

“Hal ini sesuai dengan rencana strategis UN World Tourism Organization (UNWTO), yaitu sebagai upaya pemulihan sektor pariwisata dunia yang berkualitas dan adil bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Sandiaga.

Adapun pembahasan terkait pariwisata pada Majelis Umum PBB akan diselenggarakan pada 4 Mei 2022, di UN HQ, New York City, Amerika Serikat.

Setiba di sana, Sandiaga Salahuddin Uno langsung menyambangi Restoran Awang Kitchen 'Indonesian Asian Fusion & Sushi Bar' di Queens Boulevard.

Sandiaga Uno tampak mengenakan jaket berwarna ungu dengan logo Wonderful Indonesia di depan dan tulisan Lake Toba #DiIndonesiaAja. Ia berjalan menuju arah restoran didampingi Wakil Tetap RI Untuk PBB Arrmanatha Nasir.

"Kita sampai di Awang, Queen's bersama pak Dubes kita. Awang ini merupakan salah satu spot restoran yang paling dikenal. Dan Awang Kitchen ini paling terkenal dengan ketopraknya," ujar Sandiaga Uno.

Dia memasuki restoran Indonesia favorit dengan dominasi warna hijau muda pada bagian depannya dengan dominasi bangunan bermotif batu bata klasik.

"Apa kabar, saya datang untuk melihat restoran favorit Indonesia ini," ucap Sandiaga Uno saat tiba di dalam restoran.

Sejumlah sajian yang ditawarkan dari restoran tersebut di antaranya yakni bakmi ayam, bubur ayam, nasi tim ayam, nasi goreng, mie goreng, kepiting soka, ikan tenggiri balado, ikan bawal goreng dan bakar, cumi goreng, udang goreng dan bakar.

Selain itu, adapula sejumlah jajanan yang biasa ditemui di Indonesia yang dihadirkan di restoran tersebut yakni Batagor, Cireng, Pempek Palembang, Sate Ayam, Sate Kambing, Sate Kerang, Tahu Gejrot, Tempe Mendoan, Kulit Ayam Goreng. Adapula pilihan makanan berkuah seperti bakso, Sop Iga, Soto Ayam Lamongan, Soto Betawi, Sop Buntut.

"Ini setelah 17 jam terbang dan tiba di New York, Indonesian Spice Of The World mendarat di Awang Kitchen. Dan di sini ada dihidangkan Cireng, tempe mendoan, dan yang epic ini ada Cilok (cireng yang di colok), ini luar biasa," ucap Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno bercanda dengan Arrmanatha Nasir bahwa mereka tidak akan rindu dengan makanan Indonesia karena di Awang Kitchen New York ini semua makanan Indonesia, bahkan lontong ketupat juga ada.

"Sama rasanya seperti yang ada di Garut," ucap Sandiaga Uno saat menyantap hidangan Cilok yang disajikan.

"Kita dapat sensasi kangkung belacan yang masih mengepul panas, Tahu Gejrot, dan juaranya adalah ikan bawal bakar madu dari Awang Kitchen, legends mari kita santap," ucap Sandiaga Uno sembari menjelaskan keberadaan restoran tersebut bagian dari Indonesian Spice Of The World.