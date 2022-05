JAKARTA – Berkshire Hathaway Inc menambah investasi baru di Citigroup Inc dan beberapa perusahaan lain pada kuartal pertama. Konglomerat Warren Buffett mengambil keuntungan dari pasar saham yang bergejolak untuk menginvestasikan USD51,1 miliar yang sebagian besar telah disimpan dalam bentuk tunai.

Melansir Reuters, Rabu (18/5/2022), dalam pengajuan peraturan yang menjelaskan investasi ekuitasnya yang terdaftar di AS per 31 Maret, Berkshire melaporkan saham baru di Ally Financial Inc, perusahaan bahan kimia dan bahan khusus Celanese Corp, perusahaan induk asuransi Markel Corp, distributor obat McKesson Corp dan Paramount Global, sebelumnya dikenal sebagai ViacomCBS.

Berkshire yang berbasis di Omaha, Nebraska mengatakan telah menjual hampir semua saham Verizon Communications Inc senilai USD8,3 miliar yang telah dikumpulkannya pada akhir 2020.

Berkshire juga akhirnya keluar dari Wells Fargo & Co, sebuah investasi 33 tahun yang Buffett memburuk setelah merasa terlalu lambat untuk mengatasi pengungkapan bahwa karyawan telah memperlakukan pelanggan dengan buruk, termasuk dengan membuka akun yang tidak diinginkan.

Perusahaan Buffett mengakhiri Maret dengan USD106,3 miliar uang tunai dan setara, turun dari rekor USD146,7 miliar tiga bulan sebelumnya, sebagian besar mencerminkan investasi baru.

Ini termasuk saham yang diungkapkan sebelumnya di Chevron Corp dan Occidental Petroleum Corp, pembuat komputer dan printer HP Inc dan pembuat video game Activision Blizzard Inc, yang terakhir merupakan taruhan arbitrase.

Penjualan saham mencapai USD9,7 miliar, dan juga termasuk pembuat obat AbbVie Inc dan Bristol-Myers Squibb Co.

Citigroup, di mana Berkshire menginvestasikan hampir USD3 miliar, telah memulai rencana multi-tahun untuk meningkatkan kinerja dan harga saham yang dalam beberapa tahun terakhir telah tertinggal dari saingan yang lebih besar JPMorgan Chase & Co dan Bank of America Corp, yang terakhir merupakan investasi besar Berkshire. Beberapa investor telah menggambarkan Markel sebagai versi skala kecil dari Berkshire, dan Buffett pada bulan Maret berkomitmen USD11,6 miliar untuk membeli perusahaan induk asuransi lain yang sesuai dengan deskripsi itu, Alleghany Corp. Berkshire juga memiliki beberapa perusahaan yang berspesialisasi dalam sektor Celanese. Pengajuan Senin tidak mengatakan investasi mana yang dilakukan oleh Buffett dan manajer portofolionya Todd Combs dan Ted Weschler. Sebagian besar investasi Berkshire besar adalah milik Buffett. Harga saham sering naik setelah Berkshire mengungkapkan saham baru karena investor melihat investasi sebagai stempel persetujuan. Pada pertemuan tahunan Berkshire pada 30 April, Buffett mengatakan investor terlalu fokus pada saham mencolok, menyebabkan pasar kadang-kadang menyerupai kasino, memungkinkan dia untuk fokus pada saham yang dipahami Berkshire dan yang menambah nilai. Analis juga melihat Chevron dan Occidental sebagai cara bagi Berkshire untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga minyak menyusul invasi Rusia ke Ukraina. "Saya berharap seluruh dunia bekerja sebaik perusahaan minyak besar kami," kata Wakil Ketua Berkshire Charlie Munger pada pertemuan tahunan. Lebih dari tiga perempat portofolio ekuitas Berkshire senilai USD390,5 miliar pada 31 Maret berada di American Express Co, Apple Inc, Bank of America, Chevron, Coca-Cola Co, dan Kraft Heinz Co. Berkshire memiliki 26,6% saham Kraft Heinz.