JAKARTA - Harga komoditas batu bara menembus USD400 per ton pada perdagangan siang ini.

Mengutip data Barchart.com, Rabu (18/5/2022), harga batu bara ICE NewCastle untuk kontrak bulan Mei 2022 tercatat naik 1,17% menjadi USD418,5 per ton dari perdagangan sebelumnya yang sebesar USD402,5 per ton.

Selama 5 akhir terakhir, harga batu bara untuk kontrak bulan ini naik 9,59%. Sementara, untuk kontrak bulan Juni 2022, harga komoditas ini bertengger di angka US$ 416,5 per ton, naik 4,22% dibanding perdagangan sebelumnya. Untuk kontrak bulan Juli, harganya US$ 376,25 per ton, naik 4,51%.

Harga batu bara melonjak diiringi dengan meningkatnya permintaan global. Gelombang panas di India membuat konsumsi listrik untuk pendingin ruangan melonjak sehingga pembangkit di sana butuh batu bara lebih banyak.

Di sisi lain, produksi batu bara di China sebenarnya mengalami kenaikan. Tercatat, produksi batu bara harian di China per April 2022 naik 11% secara year on year. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan energi dalam negeri. Namun, wabah Covid-19 yang melanda negara ini justru membuat permintaan dari sektor hilir rendah.

