JAKARTA - MNC Portal Indonesia kembali menggelar babak penjurian Indonesia Visionary Leader Sesi ke-10 yang digelar hari ini, Kamis (19/5/2022). Pada acara ini kepala daerah dari tiap kabupaten/kota berlomba memaparkan kemajuan ekonomi daerahnya dalam acara ini.

Adapun kegiatan Indonesia Visionary Leader kali ini mengusung tema sinergi Pemerintah Daerah untuk Percepatan Ekonomi dan mengundang sejumlah kepala Daerah di Indonesia untuk memaparkan sejumlah strategi mendorong kemajuan Indonesia dengan berbagai inovasinya.

Penjurian ini dilakukan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof. Dr. Budi Frensidy, Ketua Pembina Indonesia Institute For Corporate Directorship (IICD) Ir. Andi Ilham Said, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Dr. Gun Gun Heryanto.

Dewan juri IVL X Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan, setelah babak penjurian ini, para juri akan berdiskusi menentukan siapa kepala daerah yang paling visioner.

“Di mana Dalam forum ini kita dapat menilai bagaimana kualitas leadership kepala daerah dalam menjalankan amanah, menjadikan daerahnya memiliki daya saing yang baik khususnya dalam menonjolkan inovasi sesuai dengan tema percepatan ekonomi," ujar Gun Gun saat ditemui MNC PORTAL di Gedung Sindo, Kamis (19/5/2022).

Wali Kota Solok, Zul Elfian, mengatakan dalam kesempatannya Terwujudnya Kota yang baiki, Maju dan Sejahtera dapat dikembangkan melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Moderen dari UMKM.

“Pemerintah Kota Solok telah mencetuskan berbagai program dan inovasi dalam pemberdayaan UMKM di Kota Solok, Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi yaitu dengan melahirkan inovasi E-UMKM MANJUA,” kata Zul Efian saat ditemui MNC Portal di Gedung Sindo. Tak hanya itu, ajang IVL Ke-10 ini merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap sejumlah permasalahan yang terjadi di Daerah dengan diberikan masukan hingga inovasi dari sejumlah juri. Seperti diketahui turut hadir dalam penjurian ini Wali Kota Solok Zul Elfian, Bupati Toba poltak Sitorus, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Bupati Ogan Komering Ulu Lanosin Hamzah, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian.