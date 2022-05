JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas pun senantiasa berkomitmen dalam pengembangan pasar modal Indonesia, salah satunya melalui peresmian Galeri Investasi untuk menggarap generasi milenial.

Berdasarkan data per April 2022, sebagian besar investor MNC Sekuritas merupakan generasi milenial dimana sebanyak lebih dari 67% berusia 18-34 tahun. Profesi mahasiswa berada di urutan teratas, diikuti profesi karyawan yang juga mendominasi profil investor MNC Sekuritas. Tentu saja fakta ini cukup menggembirakan karena mengangkat fenomena bahwa generasi muda semakin melek investasi, terutama di pasar modal.

Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas meresmikan Galeri Investasi Syariah BEI Universitas Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat pada Rabu (18/05/2022). Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Galeri Investasi oleh Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fawzi dan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Dr. Baiq Mulianah, S.Ag., M.Pdi, disaksikan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat Rico Rinaldy. Dalam kesempatan tersebut, MNC Sekuritas dan Universitas Nahdlatul Ulama NTB juga menandatangani PKS Gerakan Wakaf Saham.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan dengan adanya peresmian Galeri Investasi ini, maka MNC Sekuritas telah memiliki 152 point of sales di seluruh Indonesia. Lebih dari 70% point of sales tersebut merupakan Galeri Investasi di universitas/ sekolah tinggi.

“Kami meyakini Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi besar untuk pengembangan pasar modal dan basis investor. Sebelumnya MNC Sekuritas sudah memiliki 1 (satu) point of sales berupa kantor cabang di Mataram, serta Galeri Investasi Digital Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) Provinsi NTB. MNC Sekuritas mencatatkan peningkatan nilai transaksi dari point of sales di wilayah Nusa Tenggara Barat sebesar 147% sepanjang tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020,” jelas Susy.

Peresmian Galeri Investasi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama NTB ini istimewa karena galeri investasi ini merupakan galeri investasi syariah BEI pertama di NTB yang berada di bawah naungan MNC Sekuritas. Bukan hanya itu, galeri investasi ini juga merupakan galeri investasi fisik pertama di Mataram. Susy berharap, selain dapat berkontribusi untuk pengembangan pasar modal bagi generasi milenial, galeri investasi ini juga dapat berkontribusi bagi perkembangan pasar modal syariah di NTB ke depannya.

“Besar harapan kami, pendirian Galeri Investasi Syariah BEI Universitas Nahdlatul Ulama NTB ini dapat memberikan manfaat bagi para pelajar, tenaga pengajar, serta masyarakat seluas-luasnya di kota Mataram, serta dapat mendorong penciptaan investor yang lebih luas lagi. Semoga kerjasama ini juga dapat memperkenalkan pasar modal syariah Indonesia kepada masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Barat,” tutup Susy.

