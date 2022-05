JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi mengenai berbagai istilah dalam dunia pasar modal.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di bidang pasar modal, ada baiknya Anda mencari tahu mengenai indeks saham. Indeks saham merupakan ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga dari keseluruhan saham yang dipilih sesuai kriteria tertentu.

Indeks saham juga biasanya dievaluasi secara berkala oleh Bursa Efek Indonesia untuk memastikan saham-saham konstituennya masih memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jika Anda masih pemula, salah satu tips mudah untuk memilih saham adalah melihat saham-saham unggulan yang masuk di dalam suatu indeks saham.

Berikut ini adalah 3 jenis indeks saham yang wajib Anda ketahui:

1. Indeks Saham LQ45

Indeks saham ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Syarat sebuah saham masuk ke dalam indeks ini adalah sudah tercatat minimal 3 bulan di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, kriteria lainnya adalah aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume dan transaksinya.

2. IDX High Dividend 20

Selanjutnya, ada indeks saham IDX High Dividend 20. Indeks ini terdiri dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividend yield yang tinggi. Sebagian besar saham yang masuk dalam kategori indeks IDX High Dividend 20 ini merupakan saham dengan kapitalisasi pasar (big caps) yang baik. Hal ini dibuktikan dengan laporan keuanganya yang baik. Saham-saham yang termasuk dalam indeks saham ini biasanya ditinjau ulang setiap bulan Januari dan Juli.

3. Indeks SRI-KEHATI

Indeks ini merupakan singkatan dari Indeks Saham Sustainable and Responsible Investment (SRI)-KEHATI. Indeks ini dibuat oleh Yayasan KEHATI pada tahun 2009 dengan mengacu pada United Nations Principles for Responsible Investment (PRI) serta diterbitkan bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. Pemilihan 25 saham yang masuk dalam indeks SRI-KEHATI menitikberatkan pada isu lingkungan hidup, sosial dan tata kelola perusahaan yang baik.

Itulah dia 3 indeks saham yang wajib Anda ketahui dan dapat menjadi referensi dalam melakukan pemilihan saham di portofolio Anda. Misalnya, jika Anda ingin memiliki saham yang memberikan dividen tinggi setiap tahunnya, Anda dapat membidik saham-saham di dalam indeks IDX High Dividend 20.

