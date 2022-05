JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan program MotionTrade Syariah Challenge 2022 yang masih berlangsung hingga bulan September 2022, MNC Sekuritas bersama IDX Islamic menyelenggarakan program edukasi pendukung dalam bentuk IG Live dengan tema “Market Pit Stop”.

IHSG pada pekan ini sempat tertekan seiring dengan keputusan The Fed yang menaikkan suku bunga (FFR) +50 bps pada Kamis (05/05/2022) untuk mengantisipasi tingkat inflasi yang masih tinggi. Di sisi lain investor juga kembali mencermati konflik geopolitik Rusia-Ukraina, dimana Rusia diperkirakan akan meningkatkan mobilitas pasukannya dalam invasi ke Ukraina pada Senin (09/05/2022). Sementara itu lockdown yang terjadi di China menambah sentimen negatif lainnya.

BACA JUGA:MNC Sekuritas: Hati-Hati Jebakan Value Trap Saham!

MNC Sekuritas memperkirakan ekonomi Indonesia masih akan tetap solid didukung oleh GDP 1Q22 yang bertumbuh lebih baik, didukung peningkatan demand, relaksasi PPKM, serta trade balance yang positif didorong peningkatan harga komoditas sehingga nilai tukar Rupiah masih akan manageable. Meskipun demikian, peningkatan inflasi akan berpotensi terjadi, menyusul kenaikan harga beberapa bahan pangan dan bahan bakar (LPG, fuel).

Pergerakan IHSG masih sesuai dengan perkiraan tim Riset MNC Sekuritas dalam Primbon Index 2022, dimana IHSG akan kembali terkoreksi, setelah rebound dalam jangka pendek menguji area 6.840-6.893. Berikutnya rentan koreksi IHSG dengan memperhatikan level support di 6.720-6.662.

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai menunjukkan recovery, apakah hal ini sudah sesuai dengan ekspektasi pasar? Faktor apa sajakah yang mendukung atau menyebabkan hal tersebut? Sektor apa saja yang harus diutamakan dalam watchlist khususnya untuk periode April hingga Juni?

Simak ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner bertajuk “Market Pit Stop bersama IDX Islamic dan MNC Sekuritas” pada Kamis (12/05/2022) pukul 12.00 WIB. IG Live ini akan menghadirkan narasumber Spesialis Pengembangan Investor Syariah IDX Islamic Derry Yustria dan Research Analyst MNC Sekuritas Aqil Triyadi. Saksikan IG Live ini melalui akun IG @mncsekuritas!

BACA JUGA:Saham Bisa Diwariskan, Simak 3 Manfaat Investasi Saham Versi MNC Sekuritas Ini!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!