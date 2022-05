JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi mengenai berbagai istilah dalam dunia pasar modal.

Salah satu hal yang harus Anda cermati dalam berinvestasi di pasar modal adalah value trap. Kondisi ini merupakan kondisi ketika saham dipatok dengan harga murah, terutama dalam hal rasio price-to-earnings (P/E) atau price to book value (PBV) untuk waktu yang lama. MNC Sekuritas membagikan 3 cara agar Anda bisa terhindar dari jebakan value trap saham.

1. Mendeteksi Valuasi Saham Rendah

Salah satu hal yang dapat Anda lakukan agar dapat terhindar dari value trap saham adalah dengan mendeteksi valuasi saham yang rendah. Hal ini dapat menjadi pertanda bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki masa depan yang mumpuni secara fundamental karena rasio Price to Earnings dan Price to Book Value-nya rendah dalam jangka waktu yang cukup lama.Â

2. Mengecek Kesesuaian Cash Flow dengan Pendapatan dan Laba

Hal lain yang harus Anda perhatikan adalah kesesuaian cash flow dengan pendapatan dan laba. Dengan demikian, Anda dapat mengetahui keseluruhan kondisi perusahaan berdasarkan laporan keuangan menyeluruh. Alih-alih hanya mengecek penilaian berdasarkan rasio P/E atau PBV, Anda sebaiknya menelaah laporan keuangan secara menyeluruh.

3. Mencari Tahu Apakah Saham Tersebut Kekurangan Katalis atau Tidak

Perusahaan kecil maupun besar akan membutuhkan katalis untuk terus berkembang. Katalis yang dimaksud seperti produk baru, rencana ekspansi, serta target proyek. Anda sebaiknya menunggu hingga perusahaan incaran Anda tersebut memiliki katalis yang baik sebelum membeli saham-saham dengan valuasi murah. Itulah dia 3 cara agar Anda dapat terhindar dari jebakan value trap saham. Anda dapat membeli saham yang valuasinya murah tapi berfundamental baik, sehingga cocok untuk investasi jangka panjang (value investing). Pastikan Anda memperhatikan dengan baik 3 cara tersebut agar Anda terhindar dari value trap saham!