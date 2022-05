JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga senantiasa memberikan informasi terkait edukasi pasar modal.

Salah satu hal yang dapat menarik minat investor dalam berinvestasi saham adalah dividen. Dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Apakah Anda termasuk investor pasar modal yang mengincar dividen? Berikut ini adalah 3 tips bagi Anda yang merupakan investor pemburu dividen.

1. Memahami Istilah Cum Date dan Ex Date

Cum Date merupakan hari terakhir investor membeli saham agar bisa mendapatkan dividen. Anda perlu memperhatikan cum date dari perusahaan jika Anda ingin memperoleh dividen. Anda tidak perlu khawatir jika harga saham turun setelah cum date karena tidak semua investor akan memilih untuk berinvestasi panjang. Sedangkan ex date adalah tanggal setelah dividen dibagikan sehingga pemegang saham yang membeli saham pada tanggal tersebut tidak lagi berhak mendapatkan dividen. Tanggal pembagian dividen biasanya jatuh kurang lebih 3 minggu setelah ex date.

2. Melihat Besaran Rasio Dividend Yield

Hal lain yang dapat Anda perhatikan jika Anda ingin menjadi pemburu dividen adalah rasio dividend yield. Rasio ini merupakan perbandingan nilai dividen terhadap harga saham yang dapat dihitung dengan cara membagi nilai dividen tahunan per saham dengan harga saham saat ini. Semakin besar persentase dividend yield suatu saham, tentunya semakin menarik untuk membeli saham tersebut.

3. Mencatat Recording Date dan Payment Date

Recording date_ merupakan tanggal dimana perusahaan akan melihat dan mencatat siapa saja yang berhak mendapatkan pembagian dividen. Sedangkan payment date merupakan tanggal pembayaran dividen kepada pemegang saham suatu perusahaan. Tentunya tanggal pembayaran dividen menjadi tanggal yang paling ditunggu para pemburu dividen.

Itulah dia 3 (tiga) tips yang dapat Anda praktikkan jika ingin menjadi pemburu dividen ala MNC Sekuritas. Pastikan Anda telah merencanakan dengan matang kapan waktu yang tepat dalam melakukan pembelian saham agar memperoleh bonus tambahan berupa dividen.

